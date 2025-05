«Irragionevole la condanna di Stasi» 

Pavia . Con la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi tornano alla ribalta, oltre alle ipotesi più stravaganti tra maghi, sicari e complotti, e a personaggi che hanno calcato la scena quasi 18 anni fa, anche i temi della giustizia e delle riforme. Quelle, «che abbiamo provato a fare e fatto a metà», ha ripetuto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, aggiungendo: «Trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l’intero processo». Interviene l’Anm, che ritiene «né irragionevole né irrazionale» il fatto che una sentenza di assoluzione «venga riformata». Spiega il segretario generale Rocco Maruotti: «La regola “oltre ogni ragionevole dubbio” non è un ostacolo insormontabile per il solo fatto che vi sia stata una sentenza di assoluzione».

Un principio del processo

È bastato l’intervento del Guardasigilli a riaccendere la discussione. Riferendosi ad Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, ha riaperto il dibattito: «Se per legge si può condannare solo “al di là di ogni ragionevole dubbio” e se uno o più giudici hanno dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa poi condannare». Un argomento affiorato nel 2017, quando la difesa dell’ex studente bocconiano aveva presentato un ricorso straordinario per cancellare la sentenza passata in giudicato e che la Cassazione aveva dichiarato inammissibile. Quel provvedimento, così come le precedenti sentenze di condanna, racconta in realtà di un’istruttoria dibattimentale riaperta che ha consentito l’ingresso di nuovi elementi di prova di valore decisivo per approdare a un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio.

Le parti in causa

Furono acquisiti ulteriori e importanti indizi proprio nel procedimento di rinvio, grazie allo svolgimento di numerosi accertamenti, tra cui quelli sulla bicicletta nera da donna in uso a Stasi, con la scoperta dello spostamento dei pedali che erano risultati intrisi del Dna della vittima. Bici fino ad allora mai sequestrata. Interviene Giada Bocellari, l’avvocata che difende Stasi e che ha ottenuto la riapertura di un’indagine che ha spostato il tiro su Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara. Le dichiarazioni di Nordio sono, «condivisibili» in quanto evidenziano «un principio fondante del processo, quello del ragionevole dubbio». Anche Massimo Lovati, legale di Sempio, condivide la posizione del ministro: «Stasi è innocente». Chiara sarebbe stata assassinata da «un sicario perché aveva scoperto qualcosa di indicibile». Intanto, con la collega Angela Taccia, si prepara per la consulenza di parte che fa seguito a quella disposta dai pm sulle impronte della “papillare 33” attribuita al suo assistito. Gli investigatori cercano i riscontri nella speranza di estrapolare Dna dall’intonaco grattato dal muro di casa Poggi. Intonaco acquisito nel 2007 durante i rilievi nella villetta di Garlasco ma che, come tanti reperti, è andato distrutto per via di una sentenza definitiva.

