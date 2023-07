Irraggiungibile il record 2022 

Stagione tiepida fino a oggi, almeno in termini di presenze turistiche: con un mese di giugno da dimenticare e luglio che si chiuderà con un altro segno meno. Non sono ancora disponibili i dati di Federalberghi-Confcommercio Provincia di Sassari che attraverso il suo Centro Studi riesce a analizzare con puntualità le informazioni fornite dalle strutture ricettive associate nei territori di Alghero, Stintino, Castelsardo, Valledoria, Porto Torres e Sassari e Golfo dell'Asinara. Ma chi ha il polso della situazione non preannuncia nulla di buono. «Temo che ci sarà un calo sull’occupazione delle camere rispetto al luglio 2022, anche perché lo scorso anno è stato straordinario – dice subito Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi – e forse è ingeneroso fare un paragone. Il mercato nazionale nell’anno passato puntava a trascorrere le vacanze esclusivamente nelle mete turistiche italiane per evitare i problemi legati al Covid, quest’anno invece ci sono tantissime altre destinazioni concorrenti: Grecia, Turchia, Malta, Cipro, etc.». Non è il solo motivo. «A questo occorre aggiungere il ridotto potere d’acquisto delle famiglie per effetto dell’inflazione», prosegue Visconti, ricordando pure l’aumento davvero importante del costo dei biglietti aerei e navali e delle tariffe alberghiere che, a luglio e agosto, raggiungono solitamente il picco massimo.

L’occupazione

E se a giugno l’occupazione delle camere in hotel, nell’area del Nord Ovest, era passato dal 68,89% del 2022 al 62,23%, ci si aspetta un decremento ancora maggiore nel mese di luglio. Alghero è sopra media rispetto al resto del territorio in termini di occupazione camere. A giugno aveva fatto segnare il 67,78% di occupazione, comunque sempre meno se rapportato al dato del 2022 quando la Riviera del Corallo aveva raggiunto il 76,67%. Anche per i commercianti la stagione 2022 rimane unica e irripetibile. «Purtroppo il comparto si era organizzato sulla base dei risultati della scorsa estate – riferisce Massimo Cadeddu, presidente Confcommercio Alghero – e ora tutti sperano in un agosto e un settembre a pieno ritmo, per rimettere i conti a posto». Eppure dal barometro del turismo di Federalberghi non arrivano notizie rassicuranti. «Per agosto siamo molto indietro, anche di venti punti percentuali, – conclude Stefano Visconti – ma recupereremo con il last minute».

