Irpef, stangata per 14mila buste paga 

Fino a gennaio 2022 l’aliquota dell’addizionale era del 4 per mille per tutte le fasce di reddito. A maggio il Consiglio comunale con 13 voti a favore (Lutzu, Cabras, Canoppia, Cerrone, Deriu, Faedda, Franceschi, Iatalese, Mureddu, Orrù, Puddu, Pusceddu e Tatti; astenuto Licandro; non presenti alla votazione Obinu, Federico e Masia) decide di passare a quattro aliquote ferma restando l’esenzione fino a 10mila euro di reddito. Fino a 15mila euro lo 0,60%, da 15.001 a 28mila lo 0,72, da 28.010 a 50mila lo 0,76 e oltre i 50mila lo 0,80.

A conti fatti il Comune raddoppierà gli incassi relativi all’addizionale Irpef e dall’altro verso i contribuenti si troveranno in busta paga la relativa voce di addebito mediamente raddoppiata. Non è quindi vero che le tasse sono invariate e meno che mai diminuiscono, ma aumentano. I calcoli sono molto semplici.

A gennaio di quest’anno il Comune ha incassato dall’addizionale Irpef 957mila euro, nello stesso mese del 2021 appena 19mila. Per rendere ancor meglio l’idea, il Siope - il sistema della Banca d’Italia che registra giorno dopo giorno i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni pubbliche - riporta che l’addizionale Irpef pagata al palazzo degli Scolopi dai pensionati e dai dipendenti pubblici e privati al 16 febbraio, pari a quella di gennaio perché le trattenute in busta sono mensili, è di 957mila euro a fronte di un incasso trimestrale 2021 di 223mila euro. Concludendo il maggior gettito non è frutto di un miracolo o di chissà quale artifizio contabile ma molto più prosaicamente della rivoluzione fiscale messa in piedi a maggio 2022 dall’amministrazione di Andrea Lutzu.

La decisione in Aula

Il rincaro

Nell’anno di imposte 2022, redditi 2021, i 14.925 contribuenti tra pensionati e buste paghe hanno versato con l’aliquota unica del 4 per mille, 1,5 milioni. Con le aliquote per fasce di reddito l’incasso stimato sale a 3,1 milioni, pari a un gettito mensile di 260mila euro.

A gennaio di quest’anno l’incasso per il Comune è stato maggiore perché contiene anche il conguaglio degli ultimi sei mesi del 2022. Se prima mediamente i pensionati o i lavoratori pagavano 106 euro, quest’anno ne pagheranno 207, quasi il doppio. Ovviamente ci sarà chi rispetto alla media pagherà di più e chi meno a seconda dall’imponibile dichiarato.

«Era un dovere»

Per il sindaco di allora Andrea Lutzu «l’addizionale Irpef è stata una delle scelte più difficili di questi anni di amministrazione, ma era un dovere per lasciare in ordine i conti del Comune e consentire a chi amministrerà la città nei prossimi anni di farlo serenamente». Il padre della riforma Angelo Angioi: «L’inflazione e l’aumento dei costi energetici che stanno colpendo i cittadini colpisce anche gli enti locali che fanno fatica a garantire i servizi, primi fra tutti quelli sociali, ed uno sforzo da parte di tutti in questo momento è necessario».

La domanda è conseguente: come verranno spesi i tre milioni. Serviranno per coprire le maggiori spese o invece per sanare il debito? Da scoprire.

