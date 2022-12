Irpef, la stangata di fine anno 

Tari, Imu e addizionale comunale Irpef: tre botte in un colpo solo, giusto per asciugare le tredicesime degli oristanesi. Ma se le prime due, Tari e Imu, rientravano nel cronoprogramma fiscale di dicembre, l’addizionale era messa ugualmente in conto ma non nella misura che tecnicamente passa come conguaglio 2022. «Trovarsi un simile cumulo di scadenze a dicembre, in un periodo come questo, non è proprio quello che i cittadini oristanesi si potevano aspettare», anticipa il responsabile Adiconsum Giorgio Vargiu.

L’Imu

La scadenza per il servizio dei rifiuti è scontata, meno quella dell’Imu per quanto riguarda i proprietari di quei terreni agricoli con possibilità edificatoria in presenza di un accordo tra confinanti che si trovano a pagare un’imposta ben più alta rispetto ai semplici terreni agricoli. «Ho ricevuto diversi cittadini interessati da questo problema ma finché il Puc non sarò rivisto in Consiglio comunale non c’è niente da fare – precisa l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu – Gli uffici stanno lavorando all’aggiornamento del Piano che dovrebbe arrivare in Aula per la discussione nel 2023».

La novità

La vera novità poco gradita ai contribuenti, lavoratori e pensionati soprattutto, arriva dall’addizionale comunale Irpef, l’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef. Ogni singola amministrazione ha facoltà di istituirla, stabilendo l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. Il Comune di Oristano a giugno è passato da un’aliquota unica dello 0,4 per cento a un’aliquota differenziata per quattro scaglioni di reddito come Cagliari e Nuoro (anche se con indici diversi) mentre Sassari è rimasto sull’aliquota unica per tutti i redditi. Tirando le somme se fino all’anno scorso (redditi 2020) il Comune incassava un milione mezzo quest’anno (redditi 2021) conta di incassarne 3,2 milioni. L’addizionale Irpef viene trattenuta direttamente sulle pensioni quindi nelle buste paga mensili dal datore di lavoro e dall’Inps, trattenute che fino allo scorso mese sono state effettuate tenendo come base lo 0,4 per cento. Siccome a giugno il Consiglio comunale è passato all’addizionale sulle fasce di reddito, a fine anno saranno obbligatoriamente effettuati i conguagli a seconda del reddito conseguito.