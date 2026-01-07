VaiOnline
San Gavino.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Irpef invariata, è polemica 

Si accende la polemica in Consiglio comunale sulla conferma dell’aliquota Irpef allo 0,68 per cento senza nessun aumento. Ma la minoranza accusa l’attuale amministrazione di incoerenza visti i proclami elettorali, come rimarca la consigliera Angela Canargiu: «Mi sarei aspettata una modifica e una riduzione di questa aliquota visto che l’attuale sindaco ne faceva un cavallo di battaglia quando era all’opposizione dicendo che con gli aumenti della precedente maggioranza si andava a gravare sui redditi delle famiglie e non si doveva procedere in tal senso. Il primo cittadino diceva che l’aumento della precedente amministrazione era scandaloso. Questa maggioranza è incapace di gestire il bilancio e cerca di far quadrare i numeri e basta: si fa solo un ragionamento da tecnici».

Sulla stessa linea il consigliere Nicola Orrù, che nella precedente legislatura era nel gruppo misto con Stefano Altea: «C’è una incoerenza totale nel passato del nostro sindaco. Non trovo corretta questa decisione anche perché in passato ha sbandierato ben altro».

Replica il primo cittadino: «In realtà era previsto un aumento dell’addizionale comunale Irpef e siamo riusciti a mantenerla stabile. Questa amministrazione comunale ha deciso di potenziare la pianta organica del Comune che arriverà a 49 dipendenti (siamo partiti da 40 lavoratori). Avere più personale negli uffici consente di avere più risultati nell’interesse della comunità sangavinese. Ci ritroveremo con 9 dipendenti in più e abbiamo evitato un aumento con i proventi dei parchi eolici esistenti».

Sulla stessa linea il neo assessore Simone Angei: «Non stiamo andando ad aumentare gli importi dell’Irpef e di altre tasse, anzi abbiamo evitato i rincari». Dalla minoranza Bebo Casu esprime le proprie perplessità: «La maggioranza parla di nuove assunzioni, ognuna delle quali costa in media 30mila euro per un totale 270mila euro. In bilancio c’era già la copertura per una gran parte di queste. Sul personale va bene completare la pianta organica, ma bisogna raccontare che costantemente c'è chi chiede di essere trasferito o va in pensione, per cui c'è sempre da lavorare per le sostituzioni. Pensiamo che i responsabili nei settori siano distribuiti male: di questo ne risente il ritmo delle azioni. Si è passati dalla campagna elettorale alla realtà del Comune con le tasse invariate e nessuna riduzione». (g. pit.)

