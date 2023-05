Irpef, il Consiglio vota la stangata 

Stangata per i cittadini di San Gavino perché la maggioranza in Consiglio comunale ha votato l’aumento dell’addizionale comunale Irpef che passa dallo 0,5 per cento allo 0,68 per cento con un rincaro del 35 per cento.

Lo scontro

Una scelta impopolare per l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Tomasi, che ha la delega al bilancio, ma ritenuta necessaria per far quadrare i conti del bilancio comunale. Così se nel 2023 l’importo che deriva dal pagamento dell’Irpef è uguale a 410mila euro, nel 2024 e nel 2025 salirà a 594mila e 791 euro. E non mancano le polemiche per questa decisione soprattutto in un periodo di forte crisi economica. Spara a zero il consigliere Stefano Altea: «Sono quasi 200mila euro di tasse in più per i sangavinesi. L’aumento considerevole dell'addizionale comunale Irpef è uno schiaffo per una popolazione che ha visto un peggioramento dei servizi e del decoro del nostro Comune. Un uso più proficuo delle risorse comunali in questi anni avrebbe evitato gli aumenti generalizzati che la maggioranza ha deliberato per i prossimi anni. Basti pensare ai soldi, quasi milione di euro, utilizzati tra vecchia stazione (oltre 800mila euro), nuove aree verdi già in stato di degrado (150mila euro) e fontane di dubbio gusto (100mila euro) che raramente sono in funzione».

Le motivazioni

Ma il sindaco Carlo Tomasi difende la scelta della sua amministrazione: «Abbiamo dovuto considerare la difficile quadratura dei bilanci di previsione, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti dei costi dell’energia iniziati da oltre un anno. Abbiamo ritenuto opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, aumentare l’aliquota unica dell’addizionale comunale all’Irpef innalzando l’aliquota dallo 0,5% allo 0,68% a partire dal 2023. L’aliquota va a regime dal 2024; l’aumento era fondamentale per i bilanci 2024/2025 e tiene in piedi tutte le assunzioni in Comune (siamo a 43) e arriveremo a fine anno a 49. Resta inteso che se questi aumenti dovessero rientrare, si potrà tornare tranquillamente allo 0.50 per cento».