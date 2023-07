Ironman, il “prof” Curridori  campione d’Europa M70-74 

Sul podio, neppure fosse la sua cattedra, il “professore” si gode un applauso interminabile. Se l’è meritato, Valerio Curridori da Villacidro, insegnante in pensione con un passato da ciclista dilettante, che all’Ironman Francoforte si è laureato campione d’Europa della categoria 70-74 anni, dando due ore al 2°. Per completare il percorso di 3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,195 di corsa ha impiegato 11.27’12”.

Per chi fosse pronto a eccepire che nella sua categoria di triatleti ultrasettantenni erano solo in 4 (per forza!), è necessario dare altri numeri: dei 1831 atleti maschi all’arrivo, Curridori ne ha battuto 1068, molti dei quali potrebbero essere suoi figli, qualcuno anche nipote.

Lui però figli maschi non ne ha, ma soltanto due figlie - Valeria ed Elisabetta - alle quali ha trasmesso e continua a trasmettere non soltanto geni buoni e sardissimi, ma anche valori solidi e un esempio che non smette mai di offrire. Complimenti, professore! ( c.a.m. )

