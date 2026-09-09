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Triathlon.
10 settembre 2026 alle 00:17

Ironman 70.3, Argiolas e Porcu domenica al via dei Mondiali 

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È arrivato il momento di raccogliere il premio per le fatiche (e il sudore) del secondo posto di undici mesi fa ad Agadir, in Marocco, per Massimo Argiolas. L’inossidabile triatleta cagliaritano (tesserato per la DDS di Settimo Milanese) quel giorno prese la qualifica per il Campionato Mondiale Ironman 70.3, che quest’anno si svolge a Nizza (sabato le donne, domenica gli uomini). La città francese è nota per avere percorsi molto duri, anche sulla mezza distanza (1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21,1 di corsa), ma per Argiolas, che aveva sfiorato la “slot” già l’anno prima in Portogallo, è il premio a una carriera fatta di impegno e serietà. Con lui ci sarà la compagna di squadra Carla Porcu, anche lei qualificatasi ad Agadir. ( c.a.m. )

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