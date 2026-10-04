Iron Bridge e C’è Chi Ciak partono forte 

Si alza il sipario sulla nuova stagione del calcio a 5 regionale e C1 e C2 regalano subito spettacolo. La prima giornata mette insieme 83 reti in tredici gare, tra sfide equilibrate, successi esterni e risultati larghi. Un avvio che conferma il livello di competitività dei due campionati e le ambizioni delle squadre ai nastri di partenza.

In C1 parte con il piede giusto lo ZB Iron Bridge, che supera 4-3 la Sarfut 21. Stesso risultato per il C’è Chi Ciak Serramanna, corsaro sul campo della Mediterranea Cagliari. L’Alghero passa invece 5-3 a Decimo, mentre il Cus Cagliari espugna il campo dell’Oristanese per 3-1. Pareggio per 2-2 tra Fanni Futsal Sassari e Domus Futsal Perdaxius. Il risultato più largo arriva da Gonnesa, dove i padroni di casa superano 7-3 il Babylon.

In C2 non mancano le emozioni. L’Happy inaugura il campionato con il 3-2 esterno sull’Arrubia, mentre il Città di Sestu piega 4-3 il Futsal 23. Il San Pio X passa 2-1 sul campo della Dym Sport e il Tagam. Futsal firma il successo più netto della giornata, imponendosi 6-1 sul Futsal Orfea Cabras. Vittoria esterna anche per la Virtus San Sperate, 4-2 a Villasor. Finisce 2-2 tra Sibiola Serdiana e Uta, mentre la Leonardo espugna Portoscuso al termine di un pirotecnico 6-5.

Gol e equilibrio hanno così caratterizzato il primo atto della stagione, con entrambe le categorie che hanno già offerto indicazioni interessanti in vista dei prossimi turni, quando la classifica inizierà a delinearsi.

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