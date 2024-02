irlanda impietosa, gli azzurri a zero 

Un brusco passo indietro. A Dublino, nella seconda giornata del Sei Nazioni di rugby, l’Italia finisce travolta (36-0) dall’Irlanda, lanciata come un treno in corsa alla conquista del secondo titolo consecutivo (e magari del secondo Grand Slam). Come un incubo, dopo la bellissima prima gara, pur persa all’Olimpico, contro l’Inghilterra sono riapparsi i fantasmi dell’ultima Coppa del Mondo, con le pesantissime sconfitte contro Francia (prossima avversaria fra due settimane) e Nuova Zelanda.

Troppo ampio il divario tra le due squadre sul prato dell’Aviva Stadium. Dopo un piazzato fallito da Garbisi, al 7’ è arrivata con Crowley la prima delle sei mete (tre trasformate) dei verdi di casa, che hanno continuato a macinare gioco con un’energia incredibile. Emblematica, nella ripresa, un'azione da 24 fasi con l'ovale in mano, senza che gli azzurri riuscissero a riconquistarlo. Tra le cattive notizie, l’infortunio di Ruzza, uno dei migliori.

Serie A e B

Doppia sconfitta per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali. In Serie B, stop casalingo per l'Amatori Capoterra, sconfitta 18-12 da Lecco. Nel primo tempo, una meta trasformata e un piazzato per il 10-0 lombardo. Nella ripresa, le meta di Celembrini e Stara (trasformata da Brui) non bastano.

In A, ancora una netta sconfitta per l'Amatori Alghero, che cede 66-14 contro la capolista Cus Torino. Per gli algheresi una meta per tempo (38-7 all'intervallo) di Marchetto trasformate da Cipriani. ( a.bu. )

