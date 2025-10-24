VaiOnline
Dublino.
Irlanda al voto, sfida fra due donne 

Dublino. È un’elezione presidenziale fortemente politica quella che si decide col voto in Irlanda, nonostante il ruolo più che altro cerimoniale del capo di Stato nella Repubblica. Le due donne che si sfidano per la successione all'84enne Michael Higgins, il popolare presidente-letterato rimasto in carica dal 2011, sono Catherine Connolly, data come favorita, 68enne combattiva parlamentare indipendente di sinistra sostenuta dai principali partiti d'opposizione, Sinn Fein e Verdi, e Heather Humphreys, 62 anni, ex ministra appoggiata dal governo di coalizione formato dalle due storiche compagini di centrodestra, Fianna Fail e Fine Gael. L'esito del voto si conoscerà oggi, in un Paese segnato negli ultimi giorni da scontri con la polizia nel corso delle proteste anti-migranti avvenute a Dublino davanti a un hotel per richiedenti asilo.

