Irina Piras nominata assessora 

È Irina Piras la nuova assessora alle Politiche sociali del comune di Carbonia. Nella giornata di ieri si è tenuto l’avvicendamento tra lei e l’assessore uscente Paolo Moi, attraverso il conferimento dell’incarico alle rappresentante del gruppo consiliare “Carbonia Insieme”. La nomina era prevista da tempo. Già all’indomani delle elezioni del 2021, infatti, quando il gruppo si chiamava “Ora x Carbonia” era stato deciso che all’assessorato si sarebbero alternati i primi tre non eletti alle consultazioni elettorali.

Dopo le polemiche e la rottura che ha portato alla costituzione di un nuovo gruppo, la scelta non è cambiata. Quindi dopo Roberto Gibillini e Paolo Moi ora è il turno della Piras, classe 1973, avvocato, con esperienza nella tutela dei minori. «Con la stessa serietà, attenzione al prossimo e al bene comune del mio predecessore - dichiara la neo assessora - inizio il mio operato, forte anche della mia esperienza professionale che metterò al servizio delle esigenze della cittadinanza». Anche l’assessore uscente dimostra soddisfazione e gratitudine: «È stato un onore ricoprire questo incarico - dichiara Paolo Moi -. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale, uffici compresi, per la fiducia e il dialogo costruttivo che hanno accompagnato questi mesi di lavoro». I consiglieri di “Carbonia insieme” Beppe Vella e Pino Giganti si dichiarano «orgogliosi di aver onorato e tenuto fede all’accordo politico siglato all’indomani delle elezioni dell’ottobre 2021», mentre il sindaco ringrazia l'assessore Moi «per l'ottimo lavoro profuso in quasi due anni di mandato e auguro buon lavoro all'avvocato Irina Piras».

