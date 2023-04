Irap, la Regione taglia l’imposta  

L’obiettivo è «sostenere il turismo, settore trainante dell’economia sarda» con la sospensione del versamento dell’Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive, per le imprese della filiera che gestiscono strutture ricettive e che abbiano domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna (e siano operative dal primo gennaio 2014). Irap sospesa, ma solo per il 2023.

L’aliquota

La decisione della Regione, unica in Italia su questo fronte, risale al novembre 2021, con la legge Omnibus, che prevedeva l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive fino al 2025. Ora la sospensione è confermata sino al 2023, mentre nell'anno fiscale 2024 le imprese dovranno ricominciare a versarla, con un'aliquota che comunque scende al 2,93%, la seconda più bassa in Italia. I dati sono quelli inseriti nel portale del federalismo fiscale dalle stesse regioni e province autonome entro il 31 marzo e affidano il primato della minore aliquota (2,68%) alla provincia autonoma di Trento seguita, appunto, dalla Sardegna.

Le stagioni da record

«Il turismo continua ad essere la forza dell’economia sarda – dice il presidente Christian Solinas – capace di incidere in maniera positiva sull’occupazione e di innescare quel circolo virtuoso di cui la nostra economia ha bisogno. La nostra Isola ha chiuso le ultime stagioni, comprese quelle più critiche per via della pandemia, con numeri da record, a dimostrazione della sua attrattività e del fascino che la rende meta privilegiata per il turismo nazionale e per quello estero. Ci aspettiamo un trend positivo anche la stagione balneare alle porte».