Iraniano fermato: no all’estradizione 

«Sono stato accolto in Olanda e sono stato protetto con lo status di rifugiato, perché nel mio paese il regime mi perseguita in quanto cristiano. Per la stessa ragione ho anche la cittadinanza olandese»: Mahdi Rahimian, ieri mattina, con queste parole ha chiesto alla Corte d’Appello di Sassari di rigettare la domanda di estradizione in Iran. Rahimian era stato arrestato in Costa Smeralda in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal regime di Teharan.

L’uomo, 40 anni, imprenditore (prelevato dalla Polizia davanti a moglie e figli) si trova in carcere a Bancali, accusato di frode ai danni della repubblica islamica. Ma la procuratrice generale, Gabriella Pintus, ha spiegato ai giudici che ci sono forti perplessità sulla legittimità dell’arresto, visto che dall’Iran non sono mai stati trasmessi gli atti formali delle indagini e del procedimento. Rahimian ha escluso di avere mai favorito la fuga di persone perseguitate dal regime di Teharan (condotta che, peraltro, in una nazione civile sarebbe un merito) ed ha parlato del suo status di rifugiato, confermato dai documenti forniti dall’ambasciata di Amsterdam in Italia e prodotti in udienza. I difensori, Alberto Sechi e Danilo Mattana, attendono la decisione della Corte d’Appello.

