Iran, ondata di arresti dopo la morte di Haniyeh   

Teheran. L’affronto subito dall’Iran con l’attentato a Ismail Haniyeh ha scatenato un terremoto a Teheran, dove è scattata una maxi-operazione che ha portato a decine di arresti per punire i responsabili del clamoroso buco nella sicurezza: ufficiali di intelligence, militari e personale dell'abitazione nella capitale che ospitava il leader di Hamas. Agenti reclutati dal Mossad, secondo funzionari del regime degli ayatollah citati dal quotidiano britannico Telegraph, che accreditano la tesi delle bombe piazzate nell'edificio, ben tre ordigni. La versione ufficiale dei Pasdaran invece è quella di un missile a corto raggio lanciato da oltreconfine.

Mercoledì scorso, subito dopo l'esplosione costata la vita ad Haniyeh, gli agenti della sicurezza iraniani hanno fatto irruzione nel complesso della foresteria dove alloggiava il leader palestinese. Tutti i membri dello staff sono stati isolati, alcuni sono finiti in manette e sono stati confiscati i dispositivi elettronici, secondo quanto ha ricostruito il New York Times. L'edificio dove è stato compiuto l'attentato è stato ispezionato capillarmente, stessa procedura per gli aeroporti. Un'altra squadra ha interrogato alti funzionari militari e degli 007 della sicurezza, e alcuni di loro sono stati fermati.

