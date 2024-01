Iran e Libano minacciano Israele 

Tel Aviv. Il fronte sciita infiamma ulteriormente la retorica contro Israele, dopo gli attentati a Beirut e Kerman che rischiano di allargare il conflitto in Medio Oriente. A parlare alla folla sono stati il leader di Hezbollah Hasan Nasrallah, che ha promesso una risposta all’omicidio del numero due di Hamas Arouri, ed il presidente iraniano Ebrahim Raisi: «Sceglieremo noi il luogo e il tempo della vendetta», le parole del leader della Repubblica islamica, che ha evocato la fine dello Stato ebraico ai funerali delle vittime della strage sulla tomba del comandante dei Pasdaran Qassem Soleimani.

Lo scenario

In questo clima saranno ancora una volta gli Stati Uniti a tentare di favorire una de-escalation. Antony Blinken è arrivato in Turchia per inaugurare la sua quarta missione nella regione dal 7 ottobre. L’assassinio di Arouri con un drone alla periferia di Beirut è sembrato rientrare nella cosiddetta fase tre della guerra a Gaza, con Israele più orientato a effettuare operazioni chirurgiche per eliminare i vertici di Hamas, ovunque si trovino, mentre sul terreno va avanti con l’offensiva, seppur in modo meno massiccio, soprattutto nella zona meridionale della Striscia a Khan Yunis. Colpire sul suolo libanese, tuttavia, ha provocato la reazione del nemico di sempre, quel Partito di Dio alleato dell’Iran che continua a logorare Israele con attacchi lungo il confine.

Le parole

Così il suo leader, Nasrallah, per la seconda volta in pochi giorni è tornato a lanciare i suoi strali. Il suo movimento «risponderà sul campo di battaglia» all’omicidio Arouri, ha avvertito, sottolineando che se Israele riuscirà ad avere successo a Gaza, il Libano meridionale sarà il prossimo a cadere. Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione alla fase attuale, ed hanno riattivato il canale diplomatico al più alto livello. Blinken è in Turchia, dove vedrà Recep Tayyp Erdogan, poi farà tappa in Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto. Fitta l’agenda, a partire dalla richiesta di aumento significativo degli aiuti umanitari a Gaza. Passando per una riflessione sul futuro governo della Striscia, dopo che il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha aperto ad un ruolo dei palestinesi.

