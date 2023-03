Iran, di nuovo in cella dopo le proteste 

teheran. «Sono uscita con la speranza di vedere la libertà in Iran». L'ha gridato sorridendo, saltellando per la strada senza portare il velo, obbligatorio nella Repubblica islamica, e a meno di 24 ore dalla scarcerazione è stata nuovamente imprigionata. Sepideh Qoliyan, l'attivista 28enne arrestata per la prima volta nel 2018 per una protesta sindacale, era stata rilasciata martedì su cauzione, dopo essere stata in cella oltre quattro anni.

Poche ore dopo, mentre tornava da Teheran a Dezful, l'auto dove viaggiava con la famiglia è stata fermata dalle forze di sicurezza, che l'hanno arrestata. Fermate anche due persone che hanno filmato la scena con i telefonini.

Gli agenti hanno detto ai familiari dell'attivista che l'avrebbero riportata nel famigerato carcere di Evin a Teheran, noto per la detenzione di prigionieri politici, da cui era uscita qualche ora prima contestando apertamente la Guida suprema Ali Khamenei. «Ti faremo cadere», la si sente gridare nel video che lei stessa ha diffuso sui social media dopo essere stata rilasciata.

Condannata inizialmente a 19 anni e sei mesi di carcere per raduno e collusione contro la sicurezza nazionale, la sua pena era stata successivamente ridotta a cinque anni. Martedì era stata scarcerata su cauzione e sarebbe dovuta rimanere in libertà fino a un parere sul suo caso da parte della Corte d'Appello.

