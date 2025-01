Ira di Meloni: caos ignobile E accelera sul ddl sicurezza 

Gli scontri di piazza durante le manifestazioni per Ramy Elgaml infiammano il dibattito politico. La maggioranza condanna con durezza le aggressioni agli agenti, il Pd stigmatizza le aggressioni dei manifestanti ma chiede alla destra di non strumentalizzare. E ora il centrodestra punta ad accelerare sul ddl sicurezza, ancora all’esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, invocando anche una nuova norma che tuteli di più gli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. L’idea è evitare casi come quello del maresciallo Luciano Masini, il carabiniere indagato per eccesso di legittima difesa per aver ucciso un uomo che, dopo aver ferito a coltellate quattro persone, stava aggredendo anche lui. Lo aveva preannunciato la premier Meloni («Dobbiamo porci il problema che le forze dell'ordine temono di aver fatto il proprio lavoro ed entrano in un calvario») e ora lo conferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Dobbiamo immaginare interventi legislativi che tutelino ancor di più le nostre forze dell’ordine nello svolgimento del loro lavoro». E il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, annuncia che chiederà di «far passare direttamente in Aula il disegno di legge sulla sicurezza» per superare «l’ostruzionismo delle opposizioni in Commissione». Intanto Meloni, nel commentare i disordini, punta il dito contro «l’ennesimo, ignobile episodio di caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo». Durissime anche le parole di Matteo Salvini che punta il dito contro i «criminali rossi» che «assaltano le forze dell’ordine».

