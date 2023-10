Ira degli studenti senza palestra 

La protesta si è temporaneamente fermata, con gli studenti rientrati in classe nella giornata di ieri. Ma all’Ipsasr di Sorgono, le preoccupazioni sullo stato della palestra restano forti. L’ala dell’Istituto agrario è infatti da tempo inagibile e i ragazzi sono costretti a praticare l’attività fisica all’aperto. O in caso di condizioni meteo avverse, in piccole aule, inadatte allo sport. I giovanissimi di arrendersi non ne vogliono di certo sapere. Rivendicano il diritto alle lezioni da svolgersi al coperto, in modo agevole e al passo con i tempi. Perciò nei giorni scorsi hanno protestato disertando le lezioni.

Allarme

«È una situazione che va avanti da 5 anni - spiega la portavoce degli studenti, Maria Basilia Calaresu - nonostante le relazioni dettagliate inviate alla Provincia di Nuoro e alle istituzioni di riferimento, si è proceduto solo con interventi tampone che hanno risolto ben poco». Spiega: «Il tetto è un colabrodo e dal soffitto in caso di forti piogge scende l’acqua. Non stiamo pretendendo nulla di impossibile, ma il diritto allo studio come tutti i ragazzi delle altre scuole. Auspichiamo in un pronto intervento della Provincia, diversamente proseguiremo con nuovi scioperi pacifici e rispettosi».

L’attesa

Il dirigente scolastico Luca Tedde conosce bene la situazione ed è al fianco dei ragazzi: «Si sono svolti più interventi che non hanno risanato completamente le infiltrazioni. Confidiamo in soluzioni definitive così da poter riaprire la palestra». Il sindaco Franco Zedde è pronto alla battaglia: «L’ennesimo esempio di trascuratezza verso la nostra comunità. Non è accettabile che gli studenti non possano fare attività fisica in un locale idoneo. Mi faccio interprete della loro giusta rivendicazione e sarò al loro fianco supportandoli con tutti gli strumenti possibili, fin quando non ci sarà una soluzione».

I lavori

Il commissario straordinario della Provincia, Costantino Tidu, rassicura: «Abbiamo a cuore la questione. Grazie a dei fondi del Pnrr, entro novembre interverremo sulla palestra con una prima messa in sicurezza. Successivamente passeremo agli interventi definitivi, in quanto beneficiari di finanziamenti ministeriali per 500 mila euro destinati alle scuole zonali. Fra cui proprio l’Agrario».

