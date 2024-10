iQFoil, Pilloni in gara ai Mondiali giovanili  

L’attività agonistica di Freddy Pilloni va avanti senza sosta, dopo il Campionato di Cagliari è ora il momento del Youth and Junior World Championship di iQFoil, a Sa Rapita (Maiorca, Spagna) con 143 partecipanti. Il forte windsurfista cagliaritano del team Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda è saldamente in testa alla classifica degli Under 19 dopo tre giorni di regate e sei prove totali svolte nella disciplina del course. Soltanto ieri nessuna prova per assenza di vento ma oggi sono in programma le final series. «Mi farò trovare pronto», dice Pilloni, «la classifica è ancora molto corta e nei prossimi giorni si determineranno le posizioni per la Medal Race di sabato. Io sono molto carico e mi ha fatto bene riposare dopo la giornata faticosa di martedì».

A Villasimius sino a sabato è invece in programma l’ultima tappa della Nations League 2024 dei Swan. Sul piccolo e nuovissimo ClubSwan 28 regateranno velisti professionisti, pronti a sfidarsi per la terza volta nelle acque sarde. In questa stagione il circuito ClubSwan Racing One Design aveva già visitato Alghero e Porto Cervo a settembre. Partecipano team e velisti in rappresentanza di sette nazioni: Giappone, Stati Uniti, Australia, Italia, Francia, Svizzera e Monaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA