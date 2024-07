IqFoil, Maggetti da oggi lotterà per il podio 

Parigi è lontana ma un’Olimpiade è sempre un Olimpiade e in fondo i velisti sono abituati al decentramento. I Giochi 2024 hanno scelto Marsiglia (così come Roma 2020 nel progetto aveva indicato Cagliari) e non è neppure la sede più lontana, se si pensa al surf confinato in mezzo al Pacifico, a Teahupo’o (Tahiti). L’attesa in Provenza è finita e stamattina cominciano le regate per tavole e scafi.

Nei 49er FX (tre regate previste su dodici) ci sono Jana Germani e Girogia Bortuzzi, nell’IqFoil (quattro prove in programma su dodici) Nicolò Renna e naturalmente Marta Maggetti. Dalle 12.30 la cagliaritana delle Fiamme Gialle inizierà la scalata al podio sfuggito a Tokyo tre anni fa. Riparte da zero, non da quel quarto posto, ma ha delle certezze. Conosce le 23 avversarie, ha acquisito esperienza sulla nuova classe “volante” (in Giappone c’era ancora l’Rs:x), si è allenata molto nel campo di regata di Marsiglia, riuscendo a superare anche qualche problema fisico. In più, la ventottenne cresciuta nel Windsurfing Club Cagliari ha nel palmares il titolo mondiale conquistato nel 2023. Non le darà punti, ma molta, molta fiducia nei suoi mezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA