IqFoil, Maggetti a Maiorca risale sino alla sesta posizione 

Una bellissima giornata di vento e sole a Palma di Maiorca porta bene a Marta Maggetti. Ieri per la forte atleta cagliaritana, tre buoni piazzamenti tra cui un quarto le hanno permesso di risalire la classifica IQFoil fino al sesto posto assoluto a soli tre punti dalla quarta classificata. Oggi giornata di chiusura per lei e per tutti gli altri atleti sardi in gara che però non hanno brillato. Il giovane Federico Pilloni dello YC Costa Smeralda è 50° (quinto degli italiani) nel IQFoil maschile. Negli Ilca 7 Ieri qualche buono sprazzo da Enrico Tanferna neo campione europeo U21, che al momento è 74° e primo dei sardi, seguito da Cesare Barabino (Yccs). Molto buoni però in generale i piazzamenti degli Italiani tra cui va citato il primo assoluto di Riccardo Pianosi, da anni vive e sia allena a Cagliari, nel Kitesurf.

RIPRODUZIONE RISERVATA