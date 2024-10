IqFoil, ecco il vento: guida Tarnowski 

Dopo due giorni di stop gli Iq Foil tornano in regata al Poetto. In palio c’è il titolo di campione europeo e gli atleti mostrano grande motivazione, alla ricerca della miglior strategia per entrare nella Medal race di oggi. Un bel vento da nord ovest intorno ai 18 nodi ha permesso lo svolgimento di tutte le 5 prove in programma nella specialità course racing, ribaltando di nuovo la classifica. Al momento i primi tre posti della medal series sono occupati dall’olimpionico polacco Pawel Tarnowski – che ha avuto modo oggi di recuperare e scalare la classifica maschile tornando ad essere leader – secondo l’italiano Luca Di Tomassi (Fiamme Gialle) davanti al francesce Adrian Mestre. Buon sesto posto per il gardesano Manolo Modena.

Freddy Pilloni, l’atleta del team Young Azzurra dello Yacht club Costa Smeralda, ha registrato buoni piazzamenti ed è 19° generale, non accede alla Medal ma è molto soddisfatto per la sua crescita di questi ultimi mesi con ottima progressione tecnica. La giovane età gli lascia aperte tutte le porte.

Nella classifica femminile questo il podio: la norvegese Maya Gysler e le israeliane Daniela Peleg e Tamara Steinberg.

A Torregrande è in corso la Formula Kite Youth European Championship. Ieri quattro belle prove per le due flotte con maestrale fino a 20 nodi garantendo uno spettacolo di colori nel golfo oristanese. In testa alla classifica europea U21 lo svizzero Gian Andrea Stragiotti, recente bronzo a Cagliari, terzo l’olimpionico Riccardo Pianosi. Nessun sardo compete in questa classe.Oggi altre quattro prove, partenza alle 13.

