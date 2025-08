iqfoil, caproni è 4° al mondiale Junior 

Ha sfiorato il podio Under 17 il giovane talento cagliaritano Pier Luigi Caproni, al Mondiale IQfoil Youth e Juniores, la competizione più importante dell’anno per le nuove leve della classe olimpica, concluso a Brest. In Francia, “Poppi” Caproni, classe 2009, atleta della Lega Navale Italiana sezione di Cagliari. Quattro giorni di regate con condizioni meteo non facili e, nonostante 127 avversari fortissimi, un po’ di amaro in bocca per lui. Con il nuovo regolamento olimpico si conquistano stelle (punti) solo vincendo una finale. Il suo avversario ne ha vinto due di seguito e Caproni sempre secondo non ne ha preso e si è ritrovato quarto assoluto, ai piedi di un podio tutto olandese. Con le regole dell'anno scorso sarebbe arrivato secondo. «Sono molto contento dell’ottimo risultato», dice il suo coach Mattia Onali, «al termine di una settimana di regata con condizioni veramente difficili, che premiavano le capacità di adattamento e lettura del vento. In una flotta di altissimo livello Pierluigi ha dimostrato di essere tra i più forti al mondo per la costanza dei risultati, (senza scarti il 2 punteggio più basso della flotta), impreziosito da una prestazione straordinaria nell’ultimo giorno delle “Medal races”, dai quarti di finale sino alla gran finale sfiorando all’ultima prova il titolo mondiale”

RS Aero

Sempre in Francia ma a Quiberon, Anna Maddaloni (Lega navale Cagliari) ha vinto la medaglia d’argento nella categoria U17 ai Mondiali della classe Rs Aero 5. Tra i ragazzi un altro argento categoria U17 per Riccardo Hai Gessa (Nox Oceani).

