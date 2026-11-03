Ipsia, ventuno studenti fermi ai box 

Nella provincia di Nuoro un terzo della popolazione è inattivo, e il tasso di occupazione si attesta al 58%. Un quadro che contribuisce ad alimentare la fuga dei giovani dall’Isola, in un territorio dove la dispersione scolastica raggiunge il 17,3%, ben oltre il doppio della media nazionale dell’8,2%, secondo il report Istat 2026. Eppure, proprio in città, da quasi tre settimane 21 studenti del corso serale dell’Istituto Volta-Brau attendono che la direzione scolastica nomini il corpo docente necessario per avviare le lezioni. La richiesta del preside non ha avuto alcun riscontro.

Nessuna risposta

Il 16 ottobre è scaduto il termine per le iscrizioni al corso serale per i Servizi sociosanitari. Il dirigente scolastico, Pinuccio Carta, ha richiesto l’attivazione della classe, ma dalla Direzione scolastica provinciale non è ancora arrivata alcuna risposta. Una contraddizione con la necessità di contrastare l’abbandono scolastico e favorire nuove opportunità in Barbagia, e che ha un significato ancora più rilevante in una città dove l’invecchiamento della popolazione pone la necessità di formare nuove figure per l’assistenza alla persona. A fare il punto sulla situazione è Lisetta Bidoni, consigliere provinciale con delega all’Istruzione: «Il corso non è stato attivato lo scorso anno, mentre nel 2024 si è concluso il ciclo quinquennale. Quest’anno è stato raggiunto un numero adeguato di iscritti: diciannove donne e due uomini. Ho contattato il preside che ha chiesto l’attivazione del corso da due settimane ma ancora non c’è stata alcuna risposta dal Provveditorato. Mi muoverò per capire le ragioni di questo ritardo». Tra gli iscritti ragazzi di 16 anni che hanno abbandonato il percorso scolastico tradizionale e cercano una qualifica professionale, e sessantenni che desiderano nuove competenze per rientrare nel mondo del lavoro. Da ottobre non hanno notizie, e temono di rimanere fuori.

Opportunità sfumate?

Dopo il quinto anno si ottengono i crediti per l’ammissione all’esame di qualifica per operatore socio-sanitario. Un’opportunità perché si tratta di un corso gratuito inserito nell’offerta formativa di una scuola pubblica. In assenza di questa possibilità, ci si deve rivolgere ai privati, sostenendo costi elevati. La mancata attivazione sarebbe un colpo anche per l’apertura a Nuoro del corso di laurea triennale in Servizio sociale e Innovazione (SInnoS), istituito dal dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Cagliari presso il Consorzio UniNuoro e presentato nel maggio dell’anno scorso. Naturale sbocco per la prosecuzione degli studi proprio per chi consegue il diploma nel corso serale del Volta-Brau. La vicenda solleva interrogativi sulle responsabilità amministrative e politiche nella gestione dell’offerta formativa nel Nuorese. Per i 21 iscritti il rischio è quello di perdere un anno. E, in una provincia che già deve fare i conti con la fuga dei giovani e lo spopolamento, le occasioni mancate contribuiscono ad allontanare dalla città giovani che vorrebbero invece investire sul loro futuro.

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