Ippodromo, il futuro resta nel buio 

Una fila immensa di erbacce si staglia su ciò che resta dell’anello, la storica pista da trotto e galoppo. Ai lati, sterpaglie dappertutto che non riescono a coprire però due vecchie strutture in legno, oggi a pezzi, che ospitavano un bar; quindi la ruggine che punteggia i grossi tubi innocenti delle tribune sistemate per ospitare, un tempo, competizioni internazionali. E ancora: strade interne piene di buche larghe come voragini che sembrano un paesaggio di Marte, staccionate spezzate, vecchi ruderi un tempo sede di ristorante e altri bar, e poi una giostra, indispensabile per la doma e l'allenamento del cavallo, ferma per la mancanza di un chip. Benvenuti all’ippodromo di Cagliari, 23mila metri quadrati di abbandono e incuria che dovrebbero essere un polo di eventi con aree commerciali e attività equestri (con il Poetto da una parte e Molentargius dall’altra) e invece oggi raccontano la storia di un gigantesco fallimento, di un mortificante vuoto urbano. A tenerlo in vita, da alcuni anni, sono quattro associazioni che con spirito quasi volontaristico occupano (e pagano) tutti i 90 box riservati ai cavalli, tengono in ordine il proprio paddock, svolgono corsi per bambini e adulti. «Facciamo di tutto per curare gli spazi che abbiamo in concessione, promuovere l’attività con la scuola, mantenere tutto in ordine», dice Giulia Rondeddu, presidente di una delle quattro associazioni presenti, Moretti Terzo. «Ma...», aggiunge. Ma non basta, naturalmente.

La vicenda

Da quasi sei anni l’Ippodromo è in liquidazione: nel 2017 la riforma Madia sugli enti pubblici ha obbligato tutte le amministrazioni a liberarsi delle società partecipate che non erano coerenti con la finalità dell’ente. E una società ippica (la società ippica di Cagliari) non rientrava certo nelle finalità del Comune, così la precedente amministrazione aveva deciso di metterla in liquidazione. Lo scorso anno, con l’avvocato e consigliere di FdI Corrado Maxia, questa amministrazione ha provato a ipotizzare un piano di rilancio dell’area «mantenendo la sua centralità intorno agli sport equestri, investendo però anche su nuove iniziative ed evitando all’amministrazione di pagare cifre milionarie». L’idea (messa nera su bianco su una mozione osteggiata da altri consiglieri e poi non passata in aula) era quella di costruire attorno al polo ippico nuovi spazi per lo sport, per la ristorazione, la creazione di nuovi parcheggi, etc.

Cosa fare

Il Comune oggi è fermo a un bivio. Intanto deve decidere cosa fare: ovvero, se realizzare l’idea di Maxia oppure, come dicono altri, costruire un polo ippico di rilievo nazionale e internazionale dove si possono addestrare e vendere i cavalli anglo-arabi-sardi, e realizzare uno spazio dove si può creare una scuola per fantini. E poi deve valutare se tenere la gestione per se oppure cederla con un bando a un soggetto privato. «Il Comune», proprietario dell’ippodromo per quasi il 70% (poi ci sono la Regione, con Agris, e la camera di commercio di Cagliari), «una volta riportata in bonis la società, dovrebbe tenerla per se modificando lo statuto in coerenza con la Madia, riqualificando l’ippodromo mantenendo la gestione pubblica», spiega l'avvocato Maxia. «Sono contrario al fatto che possa essere un atto di indirizzo», come la mozione, «a decidere del futuro dell’ippodromo», dice il consigliere di minoranza Fabrizio Marcello. «Premesso che bisogna mantenere la sua destinazione d’uso, all’interno di un contesto ambientale, paesaggistico e sanitario, con il futuro dell’ospedale Marino, occorre un tavolo con tutti gli enti interessati, quindi con la Regione, e bandire un concorso internazionale di idee per scegliere la migliore per l’ippodromo».

