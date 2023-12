Ippodromo, il futuro fermo al palo 

L’annunciato rilancio ancora non si vede. Non sicuramente all'ingresso, dove a dare il benvenuto non c'è più neanche la vecchia insegna "Ippodromo generale Antonio Gutierrez": una volta caduta nessuno si è preso la briga di rimetterla al suo posto. Ma forse è il male minore dei venti ettari in stato di liquidazione da quasi sei anni, con tre contenziosi in corso e un futuro che allo stato attuale ha come unica certezza i 300mila euro comparsi nel Piano triennale delle opere pubbliche approvato nell'ultima seduta di Consiglio.

I conti

L'uomo chiamato a far quadrare i conti dice che la società Ippica - di cui il Comune detiene il 69,59 per cento delle quote, e le restanti sono spartite tra Camera di commercio (16,06) e Agris (14,38) - è sana. Lo stato dell’arte è messo nero su bianco nell’ultimo bilancio, sottoscritto dal liquidatore Luigi Leone, che ha preso in mano la struttura a gennaio 2018 e da allora non l’ha più lasciata. «Siamo partiti da un situazione disastrosa, con oltre 705mila euro di debiti, sono stato tutti ripianati, senza ricorso a finanziamenti pubblici o dei soci». Tre i contenziosi ancora in corso: uno con Abbanoa, nato dalla «non corretta fatturazione dell’utenza dell’acqua», si legge nel documento. In pratica si contesta l’applicazione di «tariffe commerciali per uso non domestico» e non quelle per «utenze promiscue in agricoltura».

C’è il credito di poco più di 190mila euro vantato nei confronti della Turist srl, che gestiva il ristorante prima di fallire. E il debito che la società vanta nei confronti del Comune (socio), relativo a Imu e Tari, per un importo di poco inferiore ai 400mila euro. «Nessun debito nei confronti di fornitori o dipendenti», precisa Leone. «Credo di aver fatto i miracoli. Lo stato di liquidazione cesserà quando i soci decideranno la destinazione dell’area. Questa non è una mia competenza».

Il futuro

È proprio questo l’ostacolo principale al rilancio degli spazi che hanno scritto un pezzo della storia dell’ippica sarda: la destinazione da dare a questo angolo di città dove da anni galoppano solo belle intenzioni e progetti rimasti sulla carta. «Il compendio dell'Ippodromo è di grande importanza per lo sviluppo della città e va salvaguardata l'identità di questi luoghi, così strettamente legata agli sport equestri», premette Giorgio Angius, vicesindaco e assessore all’Urbanistica. «Noi valorizzeremo questa identità, confermando gli spazi per l'equitazione, le scuderie e tutti i percorsi utili a vivere le migliori esperienze a cavallo. Contemporaneamente vogliamo uno sviluppo economico dell'area, che passa attraverso la conversione delle grandi volumetrie intorno all'ippodromo in strutture turistiche e la realizzazione di un polo per gli spettacoli all'aperto in luogo del vecchio campo da calcio di fronte al quartiere Ausonia», spiega. «È da confermare la compresenza all'interno dell'ovale dell'Ippodromo di percorsi per i cavalli e di campi per gli sport su sabbia». È l’ultima ipotesi inserita nel Puc in fase di adozione. Che di fatto rende carta straccia il precedente progetto di un grande parco tematico di sport sulla sabbia, un surf park di 180mila metri quadri con campi da calcetto, beach volley, padel, bar, ristoranti e una piscina gigante con tanto di onde artificiali.

Degrado e abbandono

Mentre si pensa a scrivere il futuro, chi lavora in quegli spazi inaugurati il 29 aprile del 1929 alla presenza di Vittorio Emanuele III, si scontra con i problemi di tutti i giorni. A partire dall’impianto antincendio fuori servizio, sbarra elettrica ferma da anni, bagni non funzionanti, staccionate rotte e tombini pericolosi. «Il problema», dicono, «è che manca la volontà politica di far rinascere questo posto».

