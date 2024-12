Ippocrate, i testimoni della difesa: «Nessuna pressione politica» 

Oltre due ore in cui otto testimoni della difesa si sono alternati dando la propria visione di quanto accadeva ai concorsi e dell’ambiente di lavoro alla Asl oristanese negli anni dal 2015 al 2018. Quel periodo finito sotto la lente della procura in particolare per le assunzioni tramite agenzie interinali e i concorsi per infermiera, ostetrica e oss. Secondo la tesi dei pm Marco De Crescenzo e Armando Mammone le selezioni del personale sarebbero state in qualche modo pilotate in cambio di un tornaconto elettorale in favore del Partito dei sardi. Ieri i testimoni hanno sottolineato di non aver ricevuto alcuna pressione politica né ci sarebbero stati favoritismi per chi era tesserato o vicino al Pds. Il primario di Urologia Vincenzo Pecoraro ha ribadito davanti al collegio (presidente Carla Altieri, a latere Elisa Marras e Serena Corrias) che il clima di lavoro era tranquillo; ancora Fabio Masala, consigliere comunale di maggioranza con la Giunta di Antonio Succu (primario di Ginecologia considerato dai pm il regista del presunto sistema di assunzioni truccate) arrivò trentesimo al concorso per infermiere. Fra le altre testimonianze anche quella di una ex dipendente Maria Lusia Dionette a cui nel 2017, quando era incinta, non venne rinnovato il contratto dall’agenzia interinale. ( v.p. )

