Ippocrate, difesa all’attacco: verbali inutilizzabili in Aula 

Nuovi testimoni nel processo sulle presunte assunzioni pilotate alla Asl di Oristano. Ieri proprio mentre i pm Armando Mammone e Marco De Crescenzo sentivano alcuni testimoni, i difensori hanno sollevato alcune eccezioni. In particolare l’avvocato Antonello Spada (che assiste Salvatore Manai, ex capo degli infermieri del blocco operatorio) ha contestato che i pm stessero utilizzando per le contestazioni ai testimoni i verbali stilati quando ormai la proroga delle indagini era scaduta. Anche altri legali hanno sollevato eccezioni simili. Il processo è stato rinviato al prossimo 27 settembre.

