Ippocrate, difesa al contrattacco 

Tassello dopo tassello, la difesa ha cercato di smontare i pilastri dell’accusa. Sostenendo che non ci sarebbero elementi oggettivi per provare l'esistenza di quel sistema in cui, secondo la Procura, il merito veniva messo da parte in favore di rapporti personali clientelari. Un sistema che, come ribadito nella precedente udienza dal pm Marco De Crescenzo, era stato messo in atto alla Asl di Oristano dal 2014 al 2019 con concorsi e assunzioni ritenuti truccate. Ieri con le prime arringhe dei legali sono arrivate le richieste di assoluzione.

Discussione

Ieri in Aula fra i primi difensori a discutere gli avvocati Luigi Satta e Aldo Luchi che assistono Gianni Piras, ex direttore delle professioni sanitarie della Asl, per cui è stata chiesta una condanna a 7 anni e 3 mesi. Secondo l’accusa, la sua nomina sarebbe stata frutto di un accordo politico: Piras avrebbe avuto stretti rapporti con due esponenti del Pds come Antonio Succu, ex sindaco di Macomer ed ex primario di Ginecologia del San Martino (per lui è stata chiesta una pena a 9 anni) e Salvatore Manai, ex responsabile degli infermieri (sollecitata la condanna a 7 anni e 3 mesi). L’avvocato Satta ha ribadito che «non ci sono elementi oggettivi che provino alcun legame con il partito». Secondo la difesa, la nomina di Piras alla presidenza della commissione d’esame era assolutamente legittima anche alla luce delle sue competenze e del curriculum. E la gestione dei concorsi sarebbe avvenuta in maniera trasparente e regolare. L’avvocato Luchi inoltre ha parlato di «diversità di valutazione per condotte identiche» e di «superficialità nell’analisi di alcuni aspetti dell’inchiesta». Sull’appartenenza al Partito dei sardi ha chiarito che Piras aveva chiesto l'iscrizione nel 2014, dopo non c’è stato nessun coinvolgimento nella vita politica.

Gli interinali

L’avvocato Massimiliano Ravenna in difesa di Agnese Canalis (per lei erano stati chiesti 3 anni) ha insistito sull’estraneità della responsabile dell’agenzia interinale Ework alla vita del Partito dei sardi. Nessun legame, anche la conoscenza con Salvatore Manai era superficiale, senza alcuna continuità. «Solo sei assunzioni su 98 erano state indicate da Antonio Succu, 55 lavoratori erano stati ereditati dalla ditta precedente – ha ripetuto – era normale che per le sostituzioni brevi si seguissero le indicazioni del primario sugli operatori che avevano già esperienza». Poi la parola all’avvocato Francesco Marongiu, difensore di Nicola Contarini della Tempor. «Un imputato fantasma. Non è mai stato citato nel dibattimento, non è chiaro neanche come sia finito a processo. Solo sulla base di sommarie informazioni e di una falsa testimonianza». Da qui la richiesta di assoluzione. Infine l’avvocato Paolo Raffaele Tuffu, parte civile per l’Ats, si è associato alle richieste del pm chiedendo un risarcimento danni da mezzo milione in termini di immagine, credibilità ma anche di costi e sanzioni. Si prosegue il 3 luglio.

