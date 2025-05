Ippocrate, chieste cinque condanne 

«Un sistema in cui chi è amico dei potenti trova lavoro a scapito di chi amico non è, un sistema in cui competenze e merito vengono messi da parte in favore di rapporti personali clientelari. Il lavoro da diritto costituzionale viene degradato a favore». È il sistema che, secondo il pubblico ministero Marco De Crescenzo, era stato messo in atto alla Asl di Oristano dal 2014 al 2019 con concorsi ritenuti truccati e assunzioni interinali pilotate. Condotte gravissime per il pm che ieri, al termine di una articolata requisitoria, ha chiesto cinque condanne; alcune assoluzioni mentre molti reati sono ormai prescritti.

Le richieste

Una condanna a 9 anni è stata chiesta per Antonio Succu, ex sindaco di Macomer ed ex primario di ginecologia al San Martino di Oristano: per la procura è lui il regista di questo sistema illecito. Per Augusto Cherchi, ex primario di rianimazione ed ex consigliere regionale del Partito dei sardi è stata sollecitata una pena di otto anni e tre mesi. Sette anni e tre mesi invece per Salvatore Manai, ex responsabile degli infermieri del blocco operatorio del San Martino. Analoga richiesta per Gianni Piras, ex responsabile del servizio delle professioni sanitarie della Asl infine una pena di tre anni e 20mila euro di multa è stata chiesta per Agnese Canalis, direttrice dell’agenzia interinale E work.

Il pm inoltre ha chiesto l’assoluzione «perché il fatto non sussiste« per alcuni capi di imputazione contestati a Succu, Cherchi e Manai. Ancora di non doversi procedere perché i reati sono prescritti nei confronti di Meloni, dell’ex commissaria Asl Maria Giovanna Porcu, dell’ex responsabile del personale Angelo Piras e di Angelica Faedda, Giovanni e Daniela Sanna (presunti beneficiari del sistema Ippocrate). Infine per i capi d’imputazione legati all’abuso d’ufficio è stata chiesta l’assoluzione perché «il fatto non costituisce (più) reato» (dopo la riforma della legge).

In Aula

In un’udienza fiume, durata ben cinque ore, il pm ha ricostruito i passaggi chiave dell’inchiesta ricordando diverse testimonianze che durante il dibattimento hanno confermato l’impianto accusatorio. De Crescenzo ha ribadito che i concorsi di operatore sociosanitario, ostetrica e infermiere sarebbero stati pilotati: le domande venivano date in anticipo a quelle persone “amiche” che come contropartita avevano assicurato la propria candidatura o quella di un parente oppure il tesseramento al Pds. E si è soffermato sul clima politico di quegli anni quando il Partito dei sardi, nato a Macomer, si stava estendendo e voleva proporre una propria lista alle elezioni. In particolare Succu, Cherchi, Manai e Gianni Piras (ciascuno con ruoli diversi) avrebbero condizionato i concorsi per oss e infermiere aiutando Nicola Bassetti in cambio della candidatura della sua fidanzata alle Comunali di Oristano nel 2017. E ancora avrebbero nominato Andrea Dore (ex sindaco di Flussio) come segretario provinciale del Pds per consentire a Manai di far parte della commissione del concorso per infermiere. «Sono sempre le stesse persone che si scambiano i ruoli per ottenere i loro scopi» ripete il pm. E ancora Succu e Cherchi avrebbero truccato il concorso per ostetrica favorendo tutte le sei vincitrici (avrebbero avuto in anticipo i quiz) in cambio del tesseramento al partito. Sarebbero state pilotate anche le assunzioni interinali che avvenivano su indicazione di Antonio Succu che dava all’agenzia il nominativo della persona da impiegare al San Martino. «La maggior parte degli interinali proveniva da Macomer» ha ricordato il pm. Il collegio presieduto da Carla Altieri (a latere Elisa Marras e Serena Corrias) ha rinviato il processo al 19 giugno.

