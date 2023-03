Ippica, la rinascita azzoppata dal Ministero 

Una filiera che nel comparto ippico comincia dentro gli allevamenti, con le nascite dei puledri, e finisce lungo la pista degli ippodromi, le giornate di corsa, le scommesse sul cavallo più veloce. Il giro delle corse è tenuto in piedi dal montepremi, soldi gestiti e assegnati dal ministero dell’Agricoltura che negli ultimi anni ha ridotto di un terzo la dotazione assegnata ai tre ippodromi sardi: Chilivani, Sassari e Villacidro. Dotazione annualmente rimpinguata dalla Regione (lo scorso anno, 500mila euro sullo stanziamento totale di un milione e 200mila euro per il settore ippico), e comunque riversata obbligatoriamente sui lentissimi canali ministeriali che poi, con tempi molto dilatati, provvedono a distribuirli nell’Isola.

«Un patrimonio di saperi e professionalità che è stato via via svilito», dice Gianni Cabitza, allenatore con un glorioso passato di fantino, oggi nel direttivo nazionale Anag, l’associazione allenatori galoppo. In Sardegna gli allenatori (di fantini, di cavalli o con doppia professione) sono 45, sottolinea, «parte di una filiera che sta soffrendo da quindici anni, e che va dal grossista che fornisce i mangimi ai veterinari, dagli allevatori ai fantini, dai maniscalchi agli artieri agli addetti al trasporto, dagli affitti dei box alle stazioni di monta».

Migliaia di buste paga sono andate perse nel giro di tre lustri, e oggi quello che un tempo era uno tra i pochissimi settori competitivi della Sardegna a livello nazionale fatica a rimettersi al passo. L’Isola che produceva il 70% dei cavalli da sella nati in Italia e il 60% dei cavalli iscritti ai concorsi ippici nazionali, dopo la soppressione dell’Istituto di incremento ippico (2005, Giunta Soru) ha visto crollare il primato assieme al numero delle fattrici fecondate, dei puledri allenati, dei cavalli avviati al debutto negli ippodromi. Indicatori crollati del 65%, con un effetto domino sui posti di lavoro del comparto e dell’indotto passati dai circa 13.500 dei primi anni Duemila alle poche migliaia di oggi.

La filiera in sofferenza

La lunga mano di Roma

I tempi dell’incasso

«E così se un allevatore vince anche 10mila euro, li incassa a babbo morto», avvisa Gianni Cabitza. «Con questo ritardo nei pagamenti, il Ministero ci sta ostacolando. C’è da pagare il maniscalco, l’allenatore, il fantino, il trasportatore, il veterinario e tutto il resto: se i soldi li vedi dopo sei, otto mesi, significa che sei già sotto. Significa che non hai grandi possibilità di reinvestire nelle aste dei cavalli perché quando arrivi a settembre, e ti devono ancora pagare i premi, come fai ad andare a Milano e spendere 10, 20mila euro?». Almeno i soldi stanziati dalla Regione, dice il presidente degli allenatori sardi, «li si dovrebbe dare direttamente ai nostri tre ippodromi che riuscirebbero a pagare i premi entro 30,40 giorni immettendo linfa vitale per tutto il comparto».

Isola caso unico

Un Ministero, «del tutto inadeguato nella sua struttura tecnica per la gestione del settore ippico». Franco Sionis, allevatore di Olbia, già presidente dell’Istituto di incremento ippico, ex consigliere nazionale dell’Unire (l’ente che gestiva il settore e le corse prima del passaggio al Ministero) ed ex numero uno dell’ippodromo di Chilivani, sottolinea «il paradosso» che pesa sulla Sardegna, «perché i soldi con cui la Regione, unica in Italia, cofinanzia il montepremi delle corse, finiscono attraverso i proventi delle scommesse nelle mani dello Stato. Una cosa pazzesca».

Disparità di trattamento

Da un lato, dice Sionis, «è necessario che la Regione punti i piedi chiedendo parità di trattamento col resto del Paese»; dall’altro bisogna «che i tre ippodromi dell’Isola, che sorgono tutti sul suolo pubblico, comincino a lavorare con una visione comune, magari dando vita a un’unica società di gestione per far sì che si creino economie di scala. Se si continua a gestire ciascuno il proprio orticello non si va da nessuna parte».

Abbandono e sfiducia

Al di là dei problemi seguiti alla chiusura dell’Istituto d’incremento ippico della Sardegna, interviene Fulvio Tocco, già componente del cda dell’ente ed esperto del settore, «direi che la crisi è dovuta alla mancanza di una politica che valorizzi il comparto ippico». Un tempo, sottolinea, «il numero delle fattrici in selezione nella sola provincia di Cagliari era di 1.500, ma se non si hanno i luoghi di valorizzazione del cavallo sportivo gli allevatori tirano i remi in barca. Per avere un ippodromo nel sud della Sardegna, dopo la chiusura dell’ippodromo di Cagliari, ci sono voluti 29 anni. Nel frattempo, Cagliari ha perso il primato della miglior piazza delle scommesse d’Italia e ha visto diminuire drasticamente il numero degli allevamenti».

La delibera annuale

Una politica di settore che oggi in pratica non esiste, al di là degli stanziamenti che dal 2015 la Regione dispone con delibera ogni anno per “il rilancio del settore ippico”. «Un intervento disposto con la legge 5, all’articolo 16, che, mentre dichiarava la necessità di un sostegno finanziario “nelle more di approvazione di una legge del comparto ippico”, riconosceva al contempo, è questo è già tanto, la necessità stessa di una normativa ad hoc per un rilancio coordinato del settore», dice Raffaele Cherchi, ex direttore e poi commissario di Agris, oggi direttore dei servizi ippici della stessa agenzia (quella in cui sono confluiti i pezzi del vecchio istituto).

La prova d’orgoglio

Sono passati sette anni e della legge neanche l’ombra. Da allora si sono visti solo tredici disegni di legge e stanziamenti finanziari a piacere. L’ultimo con delibera di Giunta è di un milione e 200mila euro (500mila solo per i montepremi), «ma si dovrebbe arrivare a circa due milioni e mezzo». In ogni caso, dal 2015 a oggi, il comparto che da un decennio era abbandonato a se stesso, «ha beneficiato dell’iniezione di circa 15 milioni di euro, compresi quelli di quest’anno; soldi che, se anche possono sembrare pochi spalmati in un lungo arco di tempo, hanno consentito al comparto di passare da una decrescita costante a una ripresa, prima difficile e negli ultimi due anni con un’evidente accelerazione».

Inversione di rotta

Soldi che, ai sopravvissuti di un settore allo sbando, hanno consentito di serrare le fila. «Si è riusciti a far dialogare parti del comparto che fino a quel momento neanche si parlavano: la Fise (Federazione italiana sport equestri), le società di gestione degli ippodromi, le associazioni degli allevatori e il resto della filiera. Ci si è riuniti attorno a un tavolo e si è deciso di fare un certo tipo di lavoro». In pratica, dice il dirigente di Agris, «è aumentato il numero delle fattrici fecondate, il numero dei cavalli partecipanti alle corse e alle competizioni sportive, e ovviamente il numero degli eventi».

La sorveglianza

Quanto è stato recuperato dai cocci dell’antica gloria? «Su quella perdita del 65% di tutti gli indicatori, almeno la metà. Un risultato che considero ottimo, ma che va mantenuto e difeso. Il punto è che non lo si può fare con interventi che non siano strutturali, ed è per questo che il comparto aspetta una legge». Magari serve anche riavviare un ente come il vecchio istituto d’incremento ippico, quello che faceva la sorveglianza sugli allevamenti, la programmazione della monta, la selezione delle fattrici e la scelta degli stalloni. I tempi in cui l’angloarabo vinceva tutto. «Certamente il comparto ha necessità di un organo pubblico di riferimento che sia ad esso dedicato. Il settore ippico si interfaccia con ambiti che poco hanno a che vedere con il resto dell’agricoltura: competizioni sportive, turismo, riabilitazione e in tante altre economie collaterali». Una cosa è certa, puntualizza Cherchi: «Ogni cavallo in attività sviluppa da 1,5 a 2,2 unità lavorative annue. Sono posti di lavoro, numeri piuttosto importanti

