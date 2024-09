Ippica, il rilancio passa da Arborea  

Il Sardegna Endurance Festival 2024 si prepara al taglio del nastro. All’Horse Country Resort di Arborea dal 26 al 29 settembre scenderanno in pista i migliori cavalli e cavalieri d’Europa e del mondo: 138 atleti e 153 purosangue in rappresentanza di 29 nazioni. Sono invece sedici le nazioni che parteciperanno il 27 settembre al campionato europeo under 21 targato “Fei Endurance European Championship for Young Riders & Juniors”; mentre 23 concorreranno il 29 settembre per il titolo mondiale giovani cavalli, sotto gli otto anni, il “Fei Endurance World Championship for Young Horses”.

Le giornate

Il programma dell’evento è stato illustrato durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il titolare dell’Horse Country Resort Riccardo Giachino, il direttore del Sardegna Endurance Festival Aldo Capovilla, e il veterinario Mauro Ardu. Le gare si snoderanno lungo un percorso di 120 chilometri, tra i territori di Arborea e Terralba, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi della costa occidentale della Sardegna. Cavalli e cavalieri si avventureranno nei tracciati delimitati lungo le pinete e i sentieri di macchia mediterranea, fino a costeggiare le dune di sabbia e le spiagge per attraversare quindi il borgo dei pescatori di Marceddì.

«In Sardegna il rapporto tra uomo e cavallo è un binomio che accompagna da sempre la storia delle nostre comunità rurali, tra attività lavorative nei campi e riti religiosi. Una tradizione che ancora oggi assicura animali apprezzati in tutto il mondo e fantini capaci di scalare i gradini più alti delle rassegne nazionali e internazionali», ha detto Giachino.

La specialità

La disciplina dell’Endurance, molto radicata nei paesi del Golfo Persico da dove arrivano diversi concorrenti e tra i migliori cavalli, è una gara di resistenza ed equilibrio di fatica sia del cavallo e sia del cavaliere. La competizione agonistica, a volte anche molto dura e impegnativa, ha al centro la salute dei partecipanti che danno il meglio in percorsi estesi e articolati. La lunghezza dei tracciati di gara può andare infatti dai 30-40 chilometri fino ai 120 o 160. I cavalli in gara sono in buona parte di razza araba e angloaraba.

RIPRODUZIONE RISERVATA