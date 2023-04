Ipotesi rimpasto, manca ancora l’accordo 

Sul tema dell’ipotesi rimpasto è un “no comment” totale da parte del vicesindaco, Massimiliano Bullita, mentre Lello Argiolas, uno dei papabili successori dell’assessora alle attività produttive Roberta Recchia ammette: «Sì ne abbiamo discusso in una riunione di Forza Italia, ed è confermato che a breve Roberta lascerà il posto a qualcuno. Solo dobbiamo decidere a chi, e quando succederà». Recchia non è però l’unica casella che potrebbe cambiare nella Giunta ma i giochi non sono ancora chiusi.

A tenere banco è infatti ancora il tema degli avvicendamenti tra assessori, ancora non risolto e che sta creando pare più di una fibrillazione. Tanto che la minoranza, attraverso una nota, firmata da Francesco Serra e Giuseppe Picciau di Sestu Domani insieme a Anna Crisponi di Articolo Uno, ha colto subito la palla al balzo: «Ostentano compattezza ma si dilaniano per i posti di assessore, per accontentarli ci vorrebbero almeno 10 assessorati».

Da poco il bilancio comunale è stato approvato ma in aula consiliare a Sestu non è ancora tempo di festeggiare. O almeno non per tutti.

Rimpasto e tensioni

Minoranza all’attacco

E mentre i partiti di maggioranza cercano di trovare la quadra, l’opposizione attacca duramente vari punti del bilancio. Partendo dallo stato delle strade: «Passiamo in via Iglesias, nella famigerata zona 30 di via Ottaviano, nella via Berlino, nelle strade più interne e rischiamo di precipitare nelle buche e di lasciarci cerchioni e convergenza. Giriamo per le campagne su strade senza adeguata manutenzione e notiamo spazzatura ovunque». Poi sulla piscina comunale che «non si sa più quando riaprirà, con grave danno per gli sportivi di Sestu» e la farmacia comunale «da cinque anni non ne approvano il bilancio e l’hanno messa in liquidazione».

O ancora l’edificio che ospitava la guardia medica, in via Gorizia che «è un rudere pericolante e indecoroso al centro del paese», mentre «da 3 anni non abbiamo più un ambulatorio di vaccinazioni».

L’amministrazione della sindaca Paola Secci è poi accusata di fare troppa propaganda: «Parlano molto perché stanno scaldando i motori per le regionali». Insomma, una bocciatura su tutta la linea: «Il nostro giudizio su questa amministrazione è molto severo, troppo impegnati nella propaganda hanno perso di vista i problemi e le difficoltà che si vivono in paese. Noi invece presentiamo proposte per migliorare il paese che vengono bocciate per puro spirito di rivalsa, facciamo opposizione non preconcetta».

La sindaca

Accuse alle quali la sindaca Paola Secci replica così: «I disagi sicuramente ci sono e cerchiamo di gestirli al meglio: la nostra azione è sotto gli occhi di tutti. I numerosi cantieri e le opere pubbliche creano lavoro e indotto economico. I servizi per i cittadini hanno sempre avuto un'attenzione particolare. E descrive la sua visione: «Sestu sta vivendo un cambiamento senza precedenti che l'opposizione probabilmente non vede. Ma credo che i nostri concittadini inizino a sentirsi orgogliosi di vivere in una cittadina dinamica e moderna a misura di tutti».

