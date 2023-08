Ipotesi Mertens per la Roma Vlahovic attende 

Kylian Mbappè verso il Real Madrid? Dalla Spagna continuano ad accreditare quest’ipotesi (per 200 milioni più 50 di bonus) ma per il momento non c’è nulla di concreto. Ieri però il fuoriclasse in rotta con il Psg è stato visto a Porto Cervo e nel suo stesso hotel, Rodrygo, attaccante brasiliano dei bianchi di Carlo Ancelotti. Abbastanza per alimentare suggestioni di mercato.

Inter e Roma a loro volta cercano un attaccante ma per entrambe sono sfumati Scamacca (ieri visite mediche con l’Atalanta) e Morata. David è andato all’Al Ahli, così i nerazzurri potrebbero tornare su Balogun. I giallorossi ragionano su Mertens, ex del Napoli reduce da una stagione positiva nel Galatasaray, e su Arnautovic del Bologna. Si è complicata invece la situazione per Marcos Leonardo del Santos: l’offerta è ritenuta troppo bassa e la società sta vendendo l’attaccante 18enne Washington al Chelsea, dunque confermerebbe Marcos Leonardo. Non semplice anche la cessione di Ibanez al Nottingham Forest, che ha offerto 25 milioni a fronte di una richiesta di 30, ma il giocatore non sembra convinto di andare in una squadra che lotterà per non retrocedere. Per il centrocampo l’obiettivo è sempre Renato Sanches del Psg, in prestito.

La Lazio ha chiesto di nuovo Ricci al Torino confermando l’offerta di 25 milioni. Sarri insiste per avere anche un terzino sinistro e potrebbe tornare Luca Pellegrini. In casa Fiorentina è saltata la cessione di Castrovilli al Bournemouth, perché il centrocampista non ha superato le visite mediche. Ora in uscita dovrebbe essere piazzato Amrabat, per il quale il Manchester United avrebbe proposto 35 milioni. Il Napoli stringe per il difensore Natan e fa un tentativo per Koopmeiners, ma l’Atalanta non ha bisogno di cedere, anzi: sta per prendere De Ketelaere in prestito dal Milan ed è vicina al difensore Hien del Verona.

I veneti lavorano per Akpa Akpro dalla Lazio, chiesto anche dall’Empoli che vorrebbe dai biancocelesti Cancellieri. La Salernitana potrebbe avere in prestito Miretti e Nicolussi Caviglia dalla Juve e forse anche il neo bianconero Gonzalez. Il mercato juventino ruota attorno a Vlahovic, ma ancora non sono arrivate offerte. Resta in piedi l’ipotesi di uno scambio con Lukaku, ma sembra più un tira e molla col Chelsea che una vera trattativa. Il Genoa spinge per De Winter e vuole il giovane Prati, sul quale c’è anche il Torino. Il Sassuolo ha chiesto Lipani, azzurro delle giovanili.

