Ipnosi e realtà virtuale  in sala operatoria 

Poco meno di duecento pazienti, ventotto solo da gennaio a oggi. L’ospedale Brotzu fa ricorso da dieci anni all’ipnosi clinica, tecnica che può venire in aiuto ai pazienti sottoposti a biopsie ecoguidate, a procedure endoscopiche, o fortemente claustrofobici sottoposti a risonanza magnetica. Spiega Danilo Sirigu, dallo scorso novembre alla guida della nuova struttura dell’Arnas Brotzu “Ecografia Sperimentale e dei Trapianti”: «Viene utilizzata anche in sala operatoria, fino a un caso unico in letteratura che ha dimostrato l’efficacia dell’ipnosi in associazione all'anestesia generale su un trapianto di fegato». L’ipnosi clinica è stata utilizzata anche lo scorso febbraio per una paziente di 53 anni che rischiava di arrivare stanca e stressata in sala operatoria perché affetta da insonnia cronica. Su di lei è stata sperimentata anche la realtà virtuale: un “viaggio” ai Caraibi, e il risveglio dall’anestesia è stato ottimale. «Le procedure mediche - spiega Agnese Foddis, direttrice generale Arnas Brotzu - sono spesso associate a un malessere emotivo che potrebbe indebolirle, causando eventi come dolore, nausea e affaticamento. L’ipnosi rappresenta un’alternativa alla soluzione farmacologica».

