Iperglicemia materna: attenzione 

Cos’è il diabete gestazionale?

Un disordine della regolazione del glucosio diagnosticato per la prima volta in gravidanza. Interessa circa il 6-7% delle gravidanze. L'iperglicemia materna aumenta il rischio di morbilità e mortalità fetale, macrosomia, distocia delle spalle e malformazioni congenite. È raccomandato uno screening tra la 24-28esima settimana: le pazienti positive devono essere sottoposte a un test diagnostico. È consigliato prediligere cibi a basso indice glicemico e praticare attività fisica. In alcuni casi si rende necessaria la presa in carico congiunta di un team multiprofessionale in grado di impostare la terapia farmacologica.