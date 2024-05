Iole e Tok, invisibili senza famiglia 

Al rifugio temono che lei diventi una di quelle che chiamano “invisibili”, perché davanti al box di Iole (in alto a sinistra) non si ferma mai nessuno. Eppure è una cagnolina dolcissima e molto affettuosa: ha tre anni ed è di taglia media. Per conoscerla chiamare il 3283661490. Anche il piccolo Tok (in basso a sinistra) cerca casa: è stato salvato dalla strada con la madre e una sorellina e ora è pronto per l’adozione. Contatti al 3486995817.

Mici

In basso a destra ci sono una gattina con il suo cucciolo, sono stati recuperati dalla strada e cercano un’adozione. Si trovano a Selargius e per informazioni si può chiamare il 3246003585.

Smarrito

Nocciolino (in alto a destra) è un cagnolino smarrito a Sardara il 28 aprile. È di taglia piccola, ha una striscia bianca sul petto e sotto il collo, nella zampa posteriore destra una piccola macchiolina bianca, è microchippato e porta il collare. Segnalazioni al 3470879276.

Canili e rifugi

Anche i gattini accuditi ogni giorno dai volontari dell’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per annunci nella nostra rubrica scrivere all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

