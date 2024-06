Iohannis si ritira dalla corsa, via libera a Mark Rutte alla Nato 

Bruxelles. Mark Rutte è il nuovo segretario generale della Nato. Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha infatti ritirato la sua candidatura e Bucarest ha assicurato il suo sostegno al premier uscente olandese. Adesso si aspetta solo la ratifica della nomina. E se, in teoria, il Consiglio Atlantico potrebbe procedere in autonomia in ogni momento, è probabile che si attenderà il vertice di Washington (9-11 luglio) per aggiungere peso alla coreografia e per dare l’onore delle armi a Jens Stoltenberg, la cui leadership viene definita “esemplare”.

Rutte ad ogni modo non s’insedierà sino al 2 ottobre, giorno in cui scadrà il mandato (in proroga) dell’ex premier norvegese. Per Rutte - che in Olanda si è guadagnato il soprannome di "teflon” perché «ogni attacco gli scorre addosso» - si tratta del coronamento internazionale di una lunga carriera politica, iniziata nel 2002 dopo gli anni da manager alla Unilever. Il gradino più alto arriva presto, con la nomina a primo ministro nel 2010, il primo a farcela tra le fila del Partito Liberale dopo ben 92 anni in sala d’attesa. Da allora “teflon” è riuscito a restare saldo in sella nonostante coalizioni di governo variabili e fortune alterne alle urne elettorali, sino al 7 di luglio del 2023, quando ha rassegnato le dimissioni: fatale la crisi scatenata dalla gestione della migrazione, giudicata nei Paesi Passi sempre più fuori controllo. Rutte a quel punto - da premier dimissionario ma pur sempre incaricato degli affari correnti - si è messo ad annusare il vento ed è emerso come il primo cavallo in lizza per la corsa alla successione, dopo il flop del 2023, che vide i leader costretti a chiedere a Stoltenberg un altro anno (quando il norvegese, ma soprattutto sua moglie, aveva già preparato le valigie).

