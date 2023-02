«Io, vittima di usura ho perso anche la casa:  non so più che fare» 

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2010, quando Tripaldi ha raccontato tutto alla Guardia di Finanza. «Hanno ricostruito i fatti fino al 2005, ma le cose avevano preso ad andare male anni prima, quando hanno cambiato le norme per i videopoker. Mi ero fatto prestare i soldi per andare avanti ma poi non riuscivo a pagare le cambiali e sono arrivati ad applicarmi tassi altissimi». La sentenza parla del 39,89 per cento. «A causa dei reati di cui è stato vittima, Tripaldi non è stato in grado di onorare le rate del mutuo contratte per pagare l’acquisto della prima casa – scrive Cincotti nell’istanza inviata a luglio all’ufficio esecuzioni immobiliari del tribunale di Cagliari –. Fin da subito, peraltro, Tripaldi ha chiesto di avere accesso al Fondo vittime di usura senza tuttavia che il relativo procedimento, a distanza di 10 anni, sia stato concluso con l’assegnazione del mutuo richiesto».

«Tra poche ore ci cacceranno di casa e allora sì, non avremo più niente. Sono disperato». Una montagna di carte non basta a spiegare il baratro in cui è precipitato Pasquale Tripaldi, 55enne nato a Torino e da trent’anni residente a Sardara. Ex imprenditore dei videogiochi e della pubblicità, due sentenze lo hanno riconosciuto vittima di un giro di usura gestito da Salvatore e Luca Pontis, padre e figlio di Sanluri condannati in primo e secondo grado e ora in attesa della Cassazione. Domani Tripaldi riceverà la visita del funzionario dell’istituto delle vendite giudiziarie perché la villetta di via Asproni 19, a Sardara, è stata venduta all’asta nella primavera scorsa e ora deve essere liberata.

La sospensiva

«Ho bisogno di tempo, di tempo e di soldi», implora l’ex fondatore della Tripaldi Giochi nello studio cagliaritano di Salvatore Cincotti, l’avvocato che segue la pratica sotto tre profili: il terzo grado di giudizio che porrà fine alla vicenda processuale, il recupero della provvisionale da 135mila euro disposta dai giudici che hanno condannato i Pontis (di cui finora è riuscito a incassare meno di 30mila euro) e, infine, la (nuova) richiesta di intervento al prefetto affinché fermi l’assegnazione dell’immobile di via Asproni. «La legge 44 del 1999 a tutela delle vittime di usura prevede la sospensione dei processi esecutivi, comprese le vendite e le assegnazioni. Tripaldi ha beneficiato di questa norma ma la sospensione di due anni è palesemente incongrua rispetto all’effettiva tempistica processuale. Per questo chiederemo che il processo di esecuzione sia sospeso almeno fino all’esito del giudizio penale», spiega il legale.

L’istanza

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2010, quando Tripaldi ha raccontato tutto alla Guardia di Finanza. «Hanno ricostruito i fatti fino al 2005, ma le cose avevano preso ad andare male anni prima, quando hanno cambiato le norme per i videopoker. Mi ero fatto prestare i soldi per andare avanti ma poi non riuscivo a pagare le cambiali e sono arrivati ad applicarmi tassi altissimi». La sentenza parla del 39,89 per cento. «A causa dei reati di cui è stato vittima, Tripaldi non è stato in grado di onorare le rate del mutuo contratte per pagare l’acquisto della prima casa – scrive Cincotti nell’istanza inviata a luglio all’ufficio esecuzioni immobiliari del tribunale di Cagliari –. Fin da subito, peraltro, Tripaldi ha chiesto di avere accesso al Fondo vittime di usura senza tuttavia che il relativo procedimento, a distanza di 10 anni, sia stato concluso con l’assegnazione del mutuo richiesto».

L’appello

Ora che tutte le istanze sono state respinte, Pasquale Tripaldi e sua moglie Sandra si preparano alle barricate: «Non abbiamo nessuno che possa ospitarci, non abbiamo soldi per pagare un’altra casa, non sappiamo cosa fare. Io l’ho detto anche ai carabinieri, non posso andare via dalla mia casa. Questa situazione ci ha distrutto, siamo invecchiati all’improvviso e ora non abbiamo una via d’uscita», dice lui. Da quando ha abbandonato entrambe le attività, Pasquale Tripaldi non lavora più, passa le giornate cercando di fare ordine tra le carte che raccontano la sua storia, inseguendo la vita a fatica. Insieme alla moglie si occupa dei dieci gatti che vivono nel grande cortile di via Asproni: «Per noi sono come figli, quando ci manderanno via saremo per strada e non potremo più occuparci neppure di loro. Faccio appello a chiunque possa aiutarci, non ci è rimasto più niente».

