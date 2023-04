«Io, vittima di bullismo e sessimo per la storia con Matteo Berrettini»  

A dire la propria si fa in fretta, è assodato. Ciò che è difficile di questi tempi, quasi utopico, è calibrare quanto si pensa riflettendo su ciò che potrebbe causare. Gli attacchi a Melissa Satta in questi ultimi giorni sui social, ma anche sulla stampa, rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato: quando ci si rivolge a un personaggio noto al grande pubblico, specialmente se donna e di bell’aspetto, il rispetto viene totalmente a mancare. In questo caso, alla Satta è rivolta una buffa accusa: ovvero quella di essere la responsabile delle debacle del suo fidanzato Matteo Berrettini che, quattro giorni fa, ha annunciato il suo ritiro dall’ATP di Montecarlo a causa di uno strappo di secondo grado del muscolo obliquo interno. Chi conosce gli sforzi che implica uno sport come il tennis, ma in generale qualsiasi disciplina praticata a livello professionistico, sa bene che fa parte del gioco: eppure, buona parte di coloro che bazzicano tra Instagram, Facebook e piattaforme affini preferiscono affidarsi alle trame avverse del fato, imputando il forfait di Berrettini e, più generalmente, le sue difficoltà in questa stagione alla relazione con la showgirl tacciata di “portare sfiga”. Nulla di più gretto e triviale, oltre che di insensato.

Le accuse

Accusa mossa, magari, proprio da quelle stesse persone che con fare pomposo ricordano all’occorrenza Mia Martini, la vittima più celebre di maldicenze tali, senza aver mai ascoltato un suo brano. Amarezza? Tanta. Cattiveria? Fin troppo palese: Melissa Satta ha affrontato pubblicamente la questione, sottolineando – in undici Instagram Stories visibili sul suo profilo pubblicate due giorni fa - quanto frasi di tale bassezza vengano rivolte a tantissime ragazze nella quotidianità senza che nessuno prenda le loro difese. «Ma la cosa paradossale», sottolinea la conduttrice di “Goal Deejay”, «è che io debba difendermi dall’essere donna. Tutto questo è inammissibile». Impossibile darle torto: se mai qualcuno dovesse dubitare che a una certa tipologia di italiani garbi compiacersi di pettegolezzi e meschinità, i commenti sotto le foto condivise da Berrettini e dalla Satta testimoniano che tale schiera si fa sempre più nutrita.

Leoni da tastiera

Procediamo con ordine: all’annuncio del ritiro dal torneo di Montecarlo da parte del tennista romano si leggono testuali frasi: «Basta con la Satta», «la Satta ti sta completamente esaurendo», «La Satta ha rovinato un altro giocatore, peccato», «Matteo lascia perdere donne stra-usate da tutti». Andiamo avanti: «Lasciala stare, devi trovarti una tipa seria», «la carriera di Berrettini può dirsi conclusa» e molto altro. Forse questa vicenda si archivierà a breve, forse non se ne discuterà più: fatto sta che il mondo dei social troppo spesso si rivela un coacervo di ingiurie dove il senso del limite è una chimera e in cui la solidarietà, a cui ci si appella di frequente, altro non è che mera retorica da parte di chi non conosce il senso del limite e, tantomeno, comprende che le parole possono essere macigni.