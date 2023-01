«Io, vittima dei bulli non esco più di casa per non incontrarli» 

«Siamo usciti da via Parigi» prosegue, «e siamo arrivati in via S’Arrulloni. Da qui siamo entrati a Molentargius, eravamo proprio all’inizio dell’entrata principale in via Don Giordi e c’erano questi qui che stavano giocando a calcio nel campetto». Tutto succede in un attimo, «ci hanno avvicinato perché hanno riconosciuto il mio amico che avevano già aggredito in passato perché volevano la sua bicicletta e i suoi soldi. Il mio amico era spaventatissimo e ha iniziato a camminare più veloce a testa bassa e non ha avuto il tempo di avvisarci».

«Ero da un mio amico e siamo usciti per andare a Molentargius dove i suoi genitori dovevano preparare la festa di compleanno. Loro stavano arrivando in macchina e ci hanno chiesto di cominciare ad andare. Eravamo in tre perché c’era anche un altro mio amico». Il resto sono le minacce e le botte. Luca è infatti uno dei dodicenni finiti nel mirino della baby gang che da mesi sta terrorizzando i ragazzini della zona tra Santo Stefano e piazza Santa Maria.

Cerca di farsi coraggio Luca (il nome è di fantasia per tutelare il minore), ma ricorda bene tutto, passo per passo, attimo dopo attimo. Al punto che da quel giorno di dicembre ha paura di varcare la porta di casa.

L’incontro coi bulli

L’aggressione

Il gruppetto di bulletti allora, «è venuto verso di noi e noi non sapendo cosa stava succedendo, siamo rimasti lì e gli abbiamo chiesto cosa volevano. Hanno tirato fuori questo coltellino svizzero che a ripensarci non ci avrebbe fatto neanche tanto male perché la lama poi si abbassa, senza un blocco non fa molto male. Loro erano in tre, uno credo avesse la mia età, gli altri sembravano più piccoli. Avevano la faccia cattiva e uno ha iniziato a darmi dei colpi allo stomaco e in faccia. Noi siamo corsi via al chioschetto del parco dove qualcuno ci ha aiutato».

La paura

Fatto sta che da quel giorno, ed è passato più di un mese, Luca non esce più di casa. Non solo: da allora frequenta delle sedute di psicoterapia e sta anche andano a un corso di autodifesa. «Non sono più uscito da solo» prosegue il dodicenne, «il giorno ho avuto davvero molta paura e adesso non sto più uscendo perché ho paura di incontrarli». Perché a quanto pare, il gruppetto di ragazzini continua imperterrito a bazzicare nella zona. L’ultimo episodio infatti è soltanto di una settimana fa quando un altro dodicenne è stato minacciato sotto casa sua. I teppisti gli avevano chiesto di dare loro i soldi e lui per fortuna è riuscito a scappare.

La madre

«Mio figlio non esce più» interviene la mamma, «sia perché lui ha paura, sia ovviamente perché noi non vogliamo. Se esce rischia di incontrarli, dal momento che questi sono dappertutto, tanto che il bambino di una mia amica se li è ritrovati sotto casa e lo hanno minacciato. Sono molto cattivi, possono fare di tutto. E se li incontra e non riesce a evitarli? Lui sta cercando di fortificarsi perché sta andando a un corso di autodifesa e dalla psicologa altrimenti starebbe ancora peggio». Mamma e figlio hanno presentato denuncia ai carabinieri e così anche le altre mamme di ragazzini che hanno vissuto episodi simili.

