«Io via dal Milan a fine stagione? Non lo so» 

Milano. La cinquina rifilata al Cagliari nel deserto del tifo, con la curva in sciopero contro la società (“Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente” il testo di uno striscione esposto nel secondo anello), rianima almeno in apparenza un Milan contestato nonostante sia secondo in classifica dietro l’inarrivabile Inter. I campioni d’Italia hanno mantenuto «un ritmo insostenibile per tutti», ha confermato a fine gara Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri messo in discussione dal club che, pare, cerca il sostituto da settimane.

«Con la Salernitana sarà la mia ultima a San Siro sulla panchina del Milan?», si chiede all’allenatore dopo il match: «Non ho ancora parlato con il club, lo faremo presto e poi vedremo. Ho un buonissimo rapporto coi miei dirigenti», la sua risposta. Un rapporto sul quale però evidentemente pesa l’eliminazione ai gironi di Champions e quella arrivata poi nei quarti di Europa League, e Pioli ammette di aver «raccolto troppo poco rispetto alle nostre potenzialità». Tante e «feroci» le critiche conseguente, ma del resto «abbiamo ricevuto complimenti esaltanti quando abbiamo vinto. Fa parte del gioco quando alleni una grande squadra».

Troppo fragile il Cagliari visto ieri, anche a fronte dell’iniziale esclusione dai titolari di Leao ed Hernandez («niente di personale, era la cosa giusta»), per pensare che i problemi del Diavolo siano risolti. E comunque prima di chiudere il bilancio della stagione devono essere giocate ancora due partite. «A noi è mancata continuità per restare attaccati all’Inter ma l’Inter è stata più forte di tutti, non solo rispetto a noi. Questo gruppo ha dato tutto, è una squadra forte che non è riuscita a superare i momento difficili». Sullo sciopero del tifo «a me spiace molto questa situazione», ha detto il mister dell’ultimo scudetto rossonero, «mi auguro che la cosa si possa risolvere per il futuro del Milan».

RIPRODUZIONE RISERVATA