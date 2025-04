«Io, un transgender Vi racconto la mia storia su un palco di Milano» 

Edoardo Zedda ha 19 anni e due anni fa, da Capoterra, la sua storia di coraggio ha fatto il giro del web: con i suoi video su TikTok ha raccontato, senza filtri, il percorso di transizione di genere, diventando un punto di riferimento per migliaia di persone. Da allora, la strada percorsa è stata tanta e oggi Edoardo calca un nuovo palcoscenico, questa volta reale: quello di “Cliché”, il nuovo spettacolo della sesta edizione di “Italy Bares”, evento che unisce musica, danza e comicità per abbattere barriere e pregiudizi. Accanto a lui, nomi come Katia Follesa e Angelo Pisani, ma soprattutto un messaggio forte: l'inclusività non è solo una parola, è un'arte da vivere.

Il percorso

Sono passati due anni da quando sulle pagine di questo quotidiano abbiamo raccontato la storia di coraggio di Edoardo Zedda, allora diciassettenne, che sui social ha condiviso il suo percorso di transizione di genere. Un racconto sincero, che non si è fermato solo alle conquiste, ma ha toccato anche le difficoltà, come il coming out con la famiglia. Oggi Edoardo ha oltre 130mila follower su TikTok e 2 appuntamenti importanti all’orizzonte: il 17 e 18 maggio sarà uno dei protagonisti di “Cliché”, il nuovo spettacolo di “Italy Bares”, accanto a Katia Follesa e Angelo Pisani. Ma il teatro non è l’unica strada che sta percorrendo: «In questi 2 anni è cambiato tanto, alcune persone mi hanno notato. Ho seguito la passione per il canto, partecipato a concorsi come “Nokep”, dove ho vinto un contratto discografico, e a metà aprile ho l’ultimo provino per “Tu Si Que Vales”», racconta con entusiasmo. Nonostante le opportunità, Edoardo resta con i piedi ben saldi a terra: «Sono anche uno studente di Giurisprudenza, non voglio che lo spettacolo diventi un’ossessione».

L’odio in rete

Ma si sa, ogni medaglia ha il suo rovescio. Se da un lato la popolarità sui social ha permesso a Edoardo di diventare un punto di riferimento per molti, dall’altro lo ha esposto anche all’odio gratuito della rete. «Mi sono preso una pausa da TikTok per un po’, ma a breve tornerò», racconta. La decisione è arrivata dopo un’ondata di insulti sempre più pesanti: «Le minacce di morte erano all’ordine del giorno, qualcuno augurava il cancro a me e insultava persino mio fratello minore». Un attacco feroce, che però non è riuscito a spegnere la sua voce.

Cliché

Le date sono fissate: il 17 e 18 maggio al Teatro Repower di Milano, Edoardo salirà sul palco per abbattere ogni forma di stigmatizzazione. La storia ruota attorno all’allegra famiglia Rossi, intrappolata nei propri cliché fino a quando un evento inatteso ne sconvolge l’equilibrio, mettendo in crisi certezze e convinzioni. «Ci sono alcuni spunti tratti dalla mia storia», rivela Edoardo, che ancora fatica a credere a questa opportunità. In effetti, all’inizio pensava fosse tutto uno scherzo: «Quando mi hanno invitato via mail a partecipare, ero convinto fosse spam e l’ho cestinata. Poi mi ha scritto Guglielmo Scilla su Instagram e lì ho capito che era tutto vero». Sul palco con lui ci saranno artisti del calibro di Katia Follesa e Angelo Pisani, una presenza che lo emoziona: «Sono tutti dei giganti, spesso ho paura di non essere all’altezza. Quando ho incontrato Katia Follesa per la prima volta, credevo fosse un ologramma, la adoro!».

Il consiglio

Dopo due anni di crescita personale, Edoardo ha imparato a guardare avanti. E a chi, oggi, vive un percorso simile al suo, dedica un consiglio: «Se non puoi cambiare una situazione, cambia il modo in cui la vivi. Dovremo imparare a fregarcene del pensiero degli altri. I genitori sono fondamentali, ma alla fine siamo noi a dover essere felici. So che non è facile».

