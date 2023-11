«Io, tutrice con i conti bloccati» 

Una tutrice senza portafoglio. La situazione di Graziella Sollai, 38enne di Villacidro, potrebbe essere riassunta più o meno così. Madre di una bambina di cinque anni, è la primogenita di una famiglia numerosa: ha sei fratelli che in appena due anni hanno perso all’improvviso prima il padre, nel 2020, poi la mamma nel 2022. Lo scorso febbraio era alle prese con i tempi biblici per ottenere la tutela legale dei fratelli. Ora che il documento è arrivato non è finita: i conti dei genitori sono bloccati e lei può usare al massimo trecento euro al mese.

La famiglia

È ora di pranzo, in casa Sollai. La lunga tavola ordinata è apparecchiata per sette, in attesa che Federico e Alfredo tornino dall’Alberghiero di Arbus in cui studiano. Lorenzo è appena arrivato dal liceo socio pedagogico di San Gavino: «Ho fatto prima. Mi hanno dato un passaggio». «Per pranzo spesso mangiamo tutti insieme, anche con Mattia, Graziella e mia nipote. Altre volte con cognati e nipotini arriviamo a 11», dice Antonio, 28 anni, mentre sceglie la pasta da buttare. «Prendi l’altra, quella non basta», gli suggerisce intanto sua sorella. «Da marzo io e mio fratello Mattia, l’unico con un lavoro stabile, abbiamo la tutela legale di Federico, Lorenzo (ancora minorenni) e di Alfredo, che ha 19 anni – racconta Graziella - ma i conti dei miei genitori sono bloccati. Ancora oggi stiamo portando avanti tutto con gli stipendi di mio marito Nino e di Mattia, che ha una moglie e due figli piccoli. Non è facile far quadrare tutti i conti».

Il problema

«Il conto postale di mio padre è bloccato dal 2020», specifica Graziella, «la pensione di mia madre viene accreditata dalla banca nel conto corrente di mio fratello minore Federico, che ha 16 anni, anche se dovrebbe essere divisa fra i tre conti che abbiamo aperto, non solo a lui ma anche a Lorenzo – che compie 18 anni il mese prossimo – e Alfredo». Graziella e Mattia sono fermi su un punto: «Non stiamo chiedendo e non vogliamo l'elemosina di nessuno, solo ciò che ci spetta, che è di mamma non della banca. Adesso la banca consente di prelevare dal conto di Federico solo 300 euro al mese, nonostante io e Mattia siamo i tutori legali dei nostri fratelli con un documento firmato dal tribunale. L’ultima volta che mi sono presentata allo sportello per chiedere qualcosa in più mi hanno chiesto di scrivere nero su bianco cosa devo farci. Cosa dovrei farci, se non la spesa e l’economia per una casa in cui vivono quattro ragazzi soli? Quello che ha sempre fatto nostra madre, che purtroppo non c’è più».

Gli assegni

«Siamo ancora in attesa degli assegni familiari per i nostri fratelli a carico», conclude rassegnata Graziella, «sono mesi che compiliamo documenti, firmiamo carte, andiamo all’Inps: siamo sempre fermi al punto di partenza. Ora si aggiunge la difficoltà di avere la firma di Luca, che ha 25 anni e sta facendo la stagione in Svizzera. Vorrei che venissero a vedere come viviamo, per capire cosa significa essere tutori».

RIPRODUZIONE RISERVATA