«Io, truffato due volte: fate attenzione» 

«E due: per la seconda volta ho subito una truffa su internet. Voglio raccontare il fatto per evitare che altre persone finiscano nelle rete degli imbroglioni». Protagonista dell’ennesimo raggiro è un pizzaiolo di Arbus, Matteo Cabitza, 52 anni, che ha già denunciato il fatto presso la locale caserma dei carabinieri.

«Circa un mese fa – racconta Cabitza – il motore della mia Vespa si è guastato. Convinto di risparmiare, ma anche di accelerare i tempi per aggiustare il mio inseparabile vespone lml start, ho pensato alle offerte online. Durante la navigazione, sono incappato in un sito di Ascoli Piceno che mi è sembrato affidabile. Per esserne sicuro, ho composto il numero del cellulare indicato. Mi ha risposto una voce maschile, gentile e cordiale. Ho esposto il problema. Mi ha invitato a contattarlo su Whatsapp per avere maggiori dettagli sulla procedura da seguire».

Per prima cosa è stato fornito un qr code da utilizzare in una tabaccheria per effettuare il pagamento di 400 euro, con la promessa che alle 15 dello stesso giorno sarebbe arrivato il pezzo da sostituire nel motore. «Ho rispettato – continua la vittima – le indicazioni che mi erano state date. Versato la somma dovuta sul numero di un conto bancario intestato a una donna». È trascorso un mese e il motore non è arrivato. Irreperibile al cellulare la persona che aveva fornito i dati, sia tramite la chiamata dal telefonino sia dal numero fisso di casa.

«È chiaro - conclude con rabbia Matteo Cabitza - che sono stato ingannato. È la seconda volta che mi capita. La prima due anni fa, quando mi affidai ad un sito online per assicurare la Vespa. Pagai 200 euro. L’errore commesso è non aver controllato che la polizza fosse stata regolarmente pagata. L’ho scoperto con notevole ritardo. Oltre a rimetterci i soldi, per me tanti in questi anni di crisi del lavoro, ho corso il rischio di una multa salata. Questa volta ho fatto in tempo a denunciare la truffa. Ho allegato una copia della ricevuta del versamento e tre fogli con la chat tra me e il truffatore. Scontato: mi auguro che lo trovino».

RIPRODUZIONE RISERVATA