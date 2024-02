Maria Antonietta Naitza, 64 anni, di Nuraminis, ha investito il Tfr di 54mila euro in criptovalute e ha perso tutto: «Ho dato retta alla proposta di investimento di tre persone che si sono presentate in modo cordiale e gentile come rappresentanti di banche estere». La storia è emersa durante l’incontro tra cittadini e carabinieri sulle truffe agli anziani.

