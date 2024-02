«Io, truffata con i bitcoin, ho perso il Tfr» 

«Quelli hanno toccato il tasto giusto, e io – che volevo guadagnare e far fruttare il mio Tfr di 54mila euro e aiutare, così, i miei figli - ero la vittima giusta e ci sono cascata ingenuamente. Così ho perso la liquidazione di 40 anni di lavoro». È il racconto di Maria Antonietta Naitza, 64 anni, 40 dei quali vissuti con la divisa da infermiera negli ospedali Santissima Trinità prima e Binaghi di Cagliari poi, truffata dei suoi risparmi da sedicenti consulenti di banche estere, che l’hanno trascinata nel vortice degli investimenti in criptovaluta.

La denuncia

L’ex infermiera, originaria di Guamaggiore, ha scelto di rendere pubblica la sua esperienza «perché non vorrei che quello che è capitato a me possa succedere ad altri». Opportuna anche la sede scelta per parlarne: la tavola rotonda sulle truffe ai danni delle persone anziane di qualche giorno fa a Nuraminis su iniziativa dell’assessorato alle Politiche sociali e tenuta dai carabinieri. «Sono stata truffata e ho perso tutto, vorrei raccontare quello che mi è successo»: poche parole per spalancare la porta dell’abisso, del raggiro. «Sono caduta in un quella che poi si è rivelata una truffa. Tre persone si sono alternate definendosi consulenti di banche estere. Il mio proposito era di fare un investimento, tentare la strada dei bitcoin, volevo semplicemente guadagnare con i soldi del Tfr per chiudere i miei debiti, mutuo e cessione del quinto, e godermi in pace la vita da pensionata. Ho iniziato con poco, duemila euro, poi la cifra è cresciuta. Giocavo in borsa con monete normali e usando anche la cripto valuta, mi sono tra virgolette anche divertita, ho imparato il meccanismo, seguivo la borsa italiana e americana, e l’andamento delle quotazioni delle materie prime, conoscevo gli orari di apertura e chiusura delle borse. I miei investimenti andavano bene, il gruzzolo cresceva e sono arrivata anche a più di 500 mila euro», racconta Maria Antonietta Naitza, che sperimenta il sapore amaro della truffa quando decide di fermarsi, di dire basta.

La truffa

«Volevo uscire: i soldi che avevo guadagnato secondo me bastavano per i propositi che mi ero prefissata e per questo decido di ritirare i soldi che avevo guadagnato ma alla fine ho perso tutto il mio Tfr», continua l’ex infermiera truffata. «Mi è stato fatto credere che per ritirare il gruzzolo avrei dovuto pagare delle tasse, il 26 per cento della somma da ritirare, per fare uscire i soldi dalla Gran Bretagna. Tutto, dicevano, per effetto della Brexit». La donna versa le somme richieste, l’equivalente della liquidazione, che svanisce in poco tempo, come il gruzzolo da sogno guadagnato con l’investimento-truffa. «Sono stata molto ingenua, ma non mi sono ammalata», dice ora Maria Antonietta Naitza, che mette in guardia: «Attenzione, i truffatori usano l’arma dell’empatia, sono perfettamente organizzati». Parola della vittima: «Non è questione di essere intelligenti o meno, basta un momento di ingenuità come l’ho avuto io, per cascarci. Consiglio di diffidare delle proposte telefoniche o via web e di rivolgersi a istituti bancari, a persone che puoi avere davanti a te con cui contrattare, non sconosciuti. E poi non esagerare, andarci piano con le somme da investire».

