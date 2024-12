«Io, tradito, mi ricandido a sindaco» 

«Sono assolutamente deciso a ricandidarmi. Vogliamo riprendere il percorso che è stato interrotto da un tradimento politico». Il sindaco uscente Fedele La Delfa rompe gli indugi e punta dritto alla riconquista della poltrona di primo cittadino abbandonata giocoforza il 17 ottobre dopo le dimissioni in massa di 7 consiglieri (3 della sua stessa maggioranza e 4 dell’opposizione).

Lo scontro

Una dichiarazione chiara che esprime la voglia di rivalsa verso quello che considera un affronto politico e personale: «In poco più di due anni abbiamo portato a termine il 60 per cento del programma nonostante gli imprevisti che si sono presentati. Credo che questo i cittadini lo abbiano capito». Tutto tace invece nello schieramento opposto. Il capogruppo dell’opposizione Corrado Murgia, sconfitto da La Delfa nelle elezioni del 2021, per il momento non si espone: «Candidarmi? Per ora non ci penso. L’interesse per la politica e l’impegno per il paese è sempre vivo ma è troppo presto per prendere una decisione. Quel che è certo, è che il paese ha bisogno di una guida forte, capace di ricostruire un clima di collaborazione e di confronto tra le diverse anime della comunità. Cosa che l’ex sindaco ha impedito sistematicamente anche in Consiglio con la convocazione delle sedute in orari impossibili. Un autentico disastro».

L’agenda

Intanto in paese sembra essersi affievolito il clima di tensione che ha caratterizzato il post dimissioni dei consiglieri di maggioranza e dei tre transfughi, alimentato anche sui social da alcuni profili fake con commenti al vetriolo rivolti agli amministratori uscenti di maggioranza e opposizione. Ancora da capire quando si svolgeranno le prossime Comunali: c’è chi ipotizza già la prossima primavera, ma la tornata elettorale potrebbe slittare all’autunno o, nel peggiore dei casi, alla prima finestra utile del 2026. Inutile chiedere lumi al Commissario prefettizio, Siro Podda, che rifiuta qualsiasi contatto con i giornalisti anche perché impegnato a risolvere questioni importanti. Prima fra tutte la riapertura delle scuole del paese inagibili da mesi con gli alunni di Elementari e Medie ospitati momentaneamente a Serdiana. Ma non solo: il paese da mesi si batte per il diritto alla salute. A Soleminis manca da tempo un medico di base nonostante le proteste rivolte alla Regione e alla Asl di Cagliari «Sono queste le cose che ci preoccupano - dicono in coro alcuni cittadini – il paese ha bisogno di una guida politica. Questa situazione di forte conflittualità non giova a nessuno».

