«Io tradito, buco da 100 milioni» 

Milano. Un colpo a sorpresa. Luciano Benetton sceglie il Corriere della Sera per annunciare il suo addio al gruppo fondato con la sorella Giuliana e i fratelli Gilberto e Carlo nel lontano 1965. Una lunga intervista con i motivi del suo passo indietro e un’accusa precisa al ceo Massimo Renon e ai manager che lo circondano, colpevoli di aver nascosto «un buco di bilancio drammatico» attorno, a suo dire, a 100 milioni di euro. Parole che l’ad non commenta ma alle quali si dice pronto a rispondere per vie legali.

La società

A Ponzano, dove tutto è nato e ha sede il gruppo, è allarme tra i sindacati, consapevoli del rosso in bilancio «ma non così grande». «Una perdita significativa rispetto alle previsioni del piano triennale ma non un buco», la definiscono da Edizione, la cassaforte di famiglia alla cui presidenza c’è il figlio Alessandro.

La holding - che tra le sue partecipazioni ha Generali, Mediobanca, Cellnex, Mundys, Avolta (l'ex Autogrill Dufry) - è pronta alla «necessaria discontinuità» nella gestione manageriale e a intervenire, nei prossimi anni, con 260 milioni di euro a sostegno del piano di riorganizzazione e rilancio di Benetton. Un intervento che potrà avvenire sia con un aumento di capitale, che con altre forme finanziarie.

D’altro canto, «Edizione - spiegano fonti del gruppo - ha sempre supportato la società (350 milioni di euro negli ultimi 3 anni) e continuerà a farlo nei prossimi anni». La lente ora è sul prossimo 18 giugno con l'assemblea che segnerà l'avvio di un nuovo corso, l'ennesimo degli ultimi 10 anni. Una crisi che sembra non trovare una fine per un gruppo che,secondo i dati del 2022 (quelli del 2023 non sono noti), è in 80 Paesi nel mondo e conta più di 3.700 negozi. «La somma dei disavanzi dal 2013 a oggi supera il miliardo di euro», sottolinea Gianni Boato, segretario generale della Femca Cisl di Treviso che invita i Benetton a «coinvolgere nelle scelte strategiche i lavoratori e il grande know-how presente in azienda a tutti i livelli».

Lo sfogo

«Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola», è lo sfogo sul Corriere di Luciano Benetton uscito dall'azienda nel 2012 «con la società - ricorda - in salute, un fatturato di 2 miliardi e in utile, anche se la logica dice che si può sempre fare meglio». Poi il rientro nel 2018, «dopo una forte insistenza da parte di mio fratello Gilberto, poco prima della sua scomparsa».

RIPRODUZIONE RISERVATA